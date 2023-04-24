Склон Каменного лога, где обвалилась дорога, укрепят подпорной стенкой

Строительство и замена просевшего фрагмента дороги на углу улиц 8 Марта и Ворошилова обойдутся в 1,2-1,4 миллиона рублей.

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров спросил, когда будут сняты ограничения на пользование дорогой по улице Ворошилова — движение по ней закрыто 30 марта после того, как напротив дома №11 из-за сползания грунта в Каменный лог, разрушился небольшой фрагмент дорожного полотна.Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов ответил, что проект ремонта дороги почти готов. Он обошелся городскому бюджету в 70 тысяч рублей, а сам ремонт будет стоить 1,2-1,4 миллиона.— Мы хотим как можно быстрее решить эту проблему. Предполагается, что взамен старой, разрушившейся от времени подпорной стенки будет построена новая, которая укрепит дорожное полотно, — сказал Николай Дергунов.