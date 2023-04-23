сегодня, 19:54
Депутата Госдумы Николая Борцова похоронят на родине – в Лебедяни
Время и место прощания с скоропостижно скончавшимся депутатом Госдумы от Липецкой области Николаем Борцовым пока не уточняется
Помощники депутата подтвердили эту информацию, и сообщили, что предадут земле Николая Борцова на старом Преображенском кладбище. Но время похорон и место прощания пока не уточнены, об этом будет сообщено дополнительно. Ожидается, что объявят об этом завтра.
О скоропостижной смерти Николая Борцова стало известно сегодня. По словам его помощников, Николай Борцов умер в своем доме в Лебедяни. В пятницу он был на работе, чувствовал себя хорошо.
Дополнительные выборы в 114-одномандатном округе, депутатом от которого избирался Борцов, пройдут в Липецкой области в сентябре.
Елена
Ник
Нина
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да уж
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