Общество

сегодня, 19:54

Депутата Госдумы Николая Борцова похоронят на родине – в Лебедяни

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#Борцов #
Депутата Госдумы Николая Борцова похоронят на родине – в Лебедяни

Время и место прощания с скоропостижно скончавшимся депутатом Госдумы от Липецкой области Николаем Борцовым пока не уточняется

Как стало известно GOROD48, похоронят умершего депутата Госдумы Николая Борцова в Лебедяни.

Помощники депутата подтвердили эту информацию, и сообщили, что предадут земле Николая Борцова на старом Преображенском кладбище. Но время похорон и место прощания пока не уточнены, об этом будет сообщено дополнительно. Ожидается, что объявят об этом завтра.

О скоропостижной смерти Николая Борцова стало известно сегодня. По словам его помощников, Николай Борцов умер в своем доме в Лебедяни. В пятницу он был на работе, чувствовал себя хорошо.

Дополнительные выборы в 114-одномандатном округе, депутатом от которого избирался Борцов, пройдут в Липецкой области в сентябре.

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#Борцов #

Комментарии (7)

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Елена

6 минут назад
Царствие небесное Николаю. Мы всегда гуляем по набережной которую он подарил Лебедяне. Делал для своего города много хорошего.
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Ник

21 минуту назад
В итоге где похоронят?
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Нина

24 минуты назад
Царство небесное Николаю Ивановичу, хороший был человек. Много для города Лебедь сделал. Вечная память
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Гость Липецка

25 минут назад
Дааа, аот это был настоящий депутат, человек слова и дела. И таких людей всё меньше и меньше остается среди нас. Светлая ему память!!!
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да уж

27 минут назад
Алексис Алов, Так прочитал,и коммент оставил.
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Патриот

29 минут назад
Алексис Алов, пишут о достойных.
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Алексис Алов

39 минут назад
Умер и умер царство ему небесное теперь неделю будут писать о нем.
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