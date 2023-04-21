Общество

9 минут назад

«Дом быта» задолжал сотрудникам полтора миллиона рублей

92
#зарплата #трудовые права
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«Дом быта» задолжал сотрудникам полтора миллиона рублей

Выявлена задолженность по заработной плате.

В МУП «Дом быта» Лебедянского района работникам не выплачивали заработную плату. Как сообщает Гострудинспекция в Липецкой области, в результате за период с октября 2022 года по февраль 2023 года перед 25 работниками образовался долг на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.

Погашение задолженности находится на контроле Гострудинспекции.
92
#зарплата #трудовые права
1

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