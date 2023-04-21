Общество
9 минут назад
«Дом быта» задолжал сотрудникам полтора миллиона рублей
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Выявлена задолженность по заработной плате.
В МУП «Дом быта» Лебедянского района работникам не выплачивали заработную плату. Как сообщает Гострудинспекция в Липецкой области, в результате за период с октября 2022 года по февраль 2023 года перед 25 работниками образовался долг на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.
Погашение задолженности находится на контроле Гострудинспекции.
Погашение задолженности находится на контроле Гострудинспекции.
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