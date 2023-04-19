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14-летняя девушка из Грязей куёт медали в первенствах России по вольной борьбе

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#Вольная борьба #женская борьба #Лилия Ермохина
14-летняя девушка из Грязей куёт медали в первенствах России по вольной борьбе

На счету Лилии Ермохиной «бронза» и «золото».

Лилия Ермохина из Грязей заняла 3-е место в первенстве России по вольной борьбе в Вышнем Волочке (Тверская область) среди девушек до 18 лет.

Особенный блеск придаёт «бронзовой» медали тот факт, что Лилии исполнилось всего 14, и в соревнованиях с участием 257 соперниц из 51 региона она была одной из самых младших.

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Красавица Лилия авторитетов не признаёт

Тем не менее, в весовой категории до 57 кг наша девушка взяла верх над Александрой Липиной из Коми и Натальей Горловой из Смоленска. Затем был многотрудный полуфинал против Марии Якимовой из Иркутской области, в котором соперница из Забайкалья оказалась чуть удачливее и прошла в финал.

У Лилии оставался последний шанс попасть на пьедестал через схватку за 3-е место с Аяной Цыренжаповой из Бурятии. Сопернице не помогла даже разница в возрасте в два года: наша спортсменка красивым броском отправила её на «туше», т.е. одержала досрочную победу.

Чемпионкой в этом возрасте стала Мария Белясова из Красноярска, обидчица Лилии Якимова финишировала второй, третье место с Ермохиной разделила Наталья Петровская из Санкт-Петербурга.

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Пьедестал почёта в Вышнем Волочке. Лилия вторая справа

Добавим, что в начале апреля Ермохина выступала в Смоленске на первенстве страны среди девушек до 16 лет. В этом возрасте уроженке Грязей не нашлось равных: она выиграла 4 схватки и при этом не отдала соперницам ни одного балла. Итог - заслуженная «золотая» медаль.

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Награды Лилии за победу в первенстве России до 16 лет

Борьбой Лилия занимается с 4-х лет, т.е. уже десятилетие. В свои году уже носит высокое звание кандидата в мастера спорта и не планирует останавливаться на достигнутом. С целью дальнейшего совершенствования уроженка Грязей переехала учиться в Санкт-Петербург, где перед ней открываются широкие перспективы, вплоть до Олимпийских Игр.

Фото из архива участников соревнований, прислано спортсменами

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#Вольная борьба #женская борьба #Лилия Ермохина

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