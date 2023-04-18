Общество

26 минут назад

Вместо отменённого шествия «Бессмертного полка» липчанам предложат массу альтернатив

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#Бессмертный полк #День Победы
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Вместо отменённого шествия «Бессмертного полка» липчанам предложат массу альтернатив

«Бессмертный полк» пройдёт в других форматах, традиционного шествия в целях безопасности не планируется.

Сегодня стало известно, что традиционное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году не будет — во всей стране его отменили по соображениям безопасности.

Как рассказал GOROD48 координатор акции «Бессмертный полк» в Липецкой области Павел Полуротов, акция «Бессмертный полк» пройдёт в других форматах, традиционного шествия в целях безопасности не планируется.

Липчанам предлагают разместить портреты своих родственников на автомобилях, прикрепить их на бейджи, изготовить футболки с портретами, поменять аватарки на фотографии погибших родственников в соцсетях.

Некоторые из этих вариантов уже использовали в период эпидемии коронавируса.

Также есть идея проведение выставок «Бессмертного полка». 

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Предприятиям предлагают создавать стены памяти с портретами участников Великой Отечественной войны, а компании, имеющие свой автопарк, могут украсить портретами машины.

— Вариантов много, мы будем их подсказывать, у кого-то могут появиться свои идеи, как почтить память погибших, - добавил Павел Полуротов.

Напомним, в 2022 году 70 тысяч липчан стали зрителями Парада Победы и участвовали в шествии «Бессмертном полка».

297
#Бессмертный полк #День Победы
1

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