Вместо отменённого шествия «Бессмертного полка» липчанам предложат массу альтернатив

«Бессмертный полк» пройдёт в других форматах, традиционного шествия в целях безопасности не планируется.









Предприятиям предлагают создавать стены памяти с портретами участников Великой Отечественной войны, а компании, имеющие свой автопарк, могут украсить портретами машины.



— Вариантов много, мы будем их подсказывать, у кого-то могут появиться свои идеи, как почтить память погибших, - добавил Павел Полуротов.



Напомним, в 2022 году 70 тысяч липчан стали зрителями Парада Победы и участвовали в шествии «Бессмертном полка».

Сегодня стало известно, что традиционное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году не будет — во всей стране его отменили по соображениям безопасности.Как рассказал GOROD48 координатор акции «Бессмертный полк» в Липецкой области Павел Полуротов, акция «Бессмертный полк» пройдёт в других форматах, традиционного шествия в целях безопасности не планируется.Липчанам предлагают разместить портреты своих родственников на автомобилях, прикрепить их на бейджи, изготовить футболки с портретами, поменять аватарки на фотографии погибших родственников в соцсетях.Некоторые из этих вариантов уже использовали в период эпидемии коронавируса.Также есть идея проведение выставок «Бессмертного полка».