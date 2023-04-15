Происшествия
51 минуту назад
В Липецке перевернулся автомобиль
На улице Свиридова произошло ДТП – опрокидывание автомобиля
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Как сообщается в сообществе «ЧП48 Липецк», у рынка «Европейский» произошло опрокидывание автомобиля.
Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.
Возможно причина в оторванном колесе, что заметно на видео, выложенном в соцсеть.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, известно, что в этой аварии никто не пострадал.
Фото и видео: «ЧП48 Липецк»
Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.
Возможно причина в оторванном колесе, что заметно на видео, выложенном в соцсеть.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, известно, что в этой аварии никто не пострадал.
Фото и видео: «ЧП48 Липецк»
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Про скорость молчок.