Происшествия

51 минуту назад

В Липецке перевернулся автомобиль

2 791
#ДТП

На улице Свиридова произошло ДТП – опрокидывание автомобиля

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Как сообщается в сообществе «ЧП48 Липецк», у рынка «Европейский» произошло опрокидывание автомобиля.

Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.

Возможно причина в оторванном колесе, что заметно на видео, выложенном в соцсеть.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, известно, что в этой аварии никто не пострадал.

Фото и видео: «ЧП48 Липецк»

2 791
#ДТП

Комментарии (2)

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18 минут назад
Заборы не красиво, но единственный способ оставить автобыдло за решёткой от нормальных людей.
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Про скорость молчок.

32 минуты назад
А если бы скорость была 40-50 опрокидования бы небыло.
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