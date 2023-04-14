Происшествия

56 минут назад

Экстренные службы вновь проверяют сообщение о минировании школ

1 783
#подозрительный предмет #телефонный терроризм
Экстренные службы вновь проверяют сообщение о минировании школ

Проводится эвакуация.

Сегодня экстренные службы города вновь проверяют сообщение о минировании школ. Здания проверяют кинологические наряды. На время проверки детей и педагогов выводят на улицу. 

По данным GOROD48, такие проверки прошли в школах №№28, 22, 45 и 21.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах в школы города поступают с начала недели.

1 783
#подозрительный предмет #телефонный терроризм

Комментарии (1)

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Катюша

4 минуты назад
Не знаю про минирование,но вот очень интересно откуда берут дворников в школы?Какой раз замечаю,полный неадекват, какие-то по виду полностью опустившиеся люди с абсолютно ненормальным взглядом!!!!зачем вешайте камеры, турникеты и допускает таких личностей до работы рядом с детьми!В понедельник буду звонить в департамент образования и пусть мне расскажут откуда 63 школа набирает такие кадры!!!!!!!!
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