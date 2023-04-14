Происшествия
56 минут назад
Экстренные службы вновь проверяют сообщение о минировании школ
Проводится эвакуация.
Сегодня экстренные службы города вновь проверяют сообщение о минировании школ. Здания проверяют кинологические наряды. На время проверки детей и педагогов выводят на улицу.
По данным GOROD48, такие проверки прошли в школах №№28, 22, 45 и 21.
Сообщения о заложенных взрывных устройствах в школы города поступают с начала недели.
По данным GOROD48, такие проверки прошли в школах №№28, 22, 45 и 21.
Сообщения о заложенных взрывных устройствах в школы города поступают с начала недели.
Катюша