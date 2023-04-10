В Липецке сегодня эвакуировали ТРЦ «Европа» и несколько школ

Череда эвакуаций продолжается.

Сегодня днём в Липецке эвакуировали несколько учреждений. По данным GOROD48, на электронную почту ТРЦ «Европа» на Советской поступило сообщение об угрозе взрыва, к зданию были направлены оперативные службы.Кроме того, около полудня эвакуировали несколько школ, среди них №№ 68, 15, 62, 2, 28, 31. После проверки кинологами школы вернулись к штатному режиму работы.