Происшествия

сегодня, 17:20

В Липецке сегодня эвакуировали ТРЦ «Европа» и несколько школ

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#телефонный терроризм #минирование
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В Липецке сегодня эвакуировали ТРЦ «Европа» и несколько школ

Череда эвакуаций продолжается.

Сегодня днём в Липецке эвакуировали несколько учреждений. По данным GOROD48, на электронную почту ТРЦ «Европа» на Советской поступило сообщение об угрозе взрыва, к зданию были направлены оперативные службы.

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Кроме того, около полудня эвакуировали несколько школ, среди них №№ 68, 15, 62, 2, 28, 31. После проверки кинологами школы вернулись к штатному режиму работы.
1 865
#телефонный терроризм #минирование
2

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