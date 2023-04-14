Полиция ищет троих мужчин, подозреваемых в кражах из торговых центров

Происшествия записали установленные в магазинах камеры видеонаблюдения.

Отдел полиции №5 УМВД России по городу Липецку разыскивает троих мужчин, которые подозреваются в кражах товаров из магазинов.



Двоих подозревают в краже, которая была совершена 23 марта и ещё одного — в аналогичном преступлении, произошедшем 18 февраля этого года. Происшествия записали установленные в магазинах камеры видеонаблюдения.



«Граждан, располагающим информацией об указанных лицах и их местонахождении, просим сообщить об этом по телефону 8-920-242-1518 или в дежурную часть отдела полиции №5 УМВД России по городу Липецку по телефону 48-00-02 либо по телефону 02», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.