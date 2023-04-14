Происшествия

сегодня, 11:42

Полиция ищет троих мужчин, подозреваемых в кражах из торговых центров

3 1162
#кража
2

Происшествия записали установленные в магазинах камеры видеонаблюдения.

Отдел полиции №5 УМВД России по городу Липецку разыскивает троих мужчин, которые подозреваются в кражах товаров из магазинов.

Двоих подозревают в краже, которая была совершена 23 марта и ещё одного — в аналогичном преступлении, произошедшем 18 февраля этого года. Происшествия записали установленные в магазинах камеры видеонаблюдения.

«Граждан, располагающим информацией об указанных лицах и их местонахождении, просим сообщить об этом по телефону 8-920-242-1518 или в дежурную часть отдела полиции №5 УМВД России по городу Липецку по телефону 48-00-02 либо по телефону 02», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
3 1162
#кража
2

Комментарии (3)

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Ха

7 минут назад
так это же бригада
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...

57 минут назад
1, смотрю вы клептоман
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1

сегодня, 12:02
Довольно уже доносов и стукачества. Товар находится в свободном доступе, успешно застрахован и вовремя списывается.
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