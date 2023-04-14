На улице Стаханова столкнулись автобус и легковой автомобиль: пострадала 35-летняя женщина

13 апреля на дорогах области пострадали шесть человек.





Вечером 13 апреля в Липецке на улице Стаханова столкнулись автомобиль «Равон» под управлением 39-летнего мужчины и автобус «Волгабас». В аварии получила травму 35-летняя пассажирка легкового автомобиля. Женщине оказали медицинскую помощь.



Еще одна авария произошла в Липецке на улице Циолковского: автомобиль «Лада Гранта» под управлением 30-летней женщины столкнулся с «ВАЗ-2107» 35-летнего водителя. Женщина-водитель «Гранты» получила травму, и после оказания помощи была отпущена.



Рано утром в Елецком районе на трассе «Дон» врезалась в препятствие «Лада Приора». С места ДТП в больницу доставлена 46-летняя пассажирка автомобиля. По данным ГИБДД, 66-летний водитель «Приоры» не справился с управлением.



Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 21 аварию, они обошлись без пострадавших.



Фото УГИБДД по Липецкой области