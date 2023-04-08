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сегодня, 15:59

В задонске сотрудник ДПС отказался от взятки в 60 тысяч рублей

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#Пьяная езда
В задонске сотрудник ДПС отказался от взятки в 60 тысяч рублей

Расторопного, не нетрезвого водителя теперь будут судить.

52-летнего жителя Задонского района обвиняют в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде и приготовлении к даче взятки.

Как сообщили в СК СУ по Липецкой области, вечером 21 января 2023 года обвиняемый, был остановлен сотрудниками ДПС в Задонске.

- Будучи ранее лишенным права управления транспортным средством за езду в состоянии опьянения, намеревался откупиться от представителей власти. Отказавшись от медицинского освидетельствования, он с целью избежать административной ответственности предложил инспектору ДПС взятку в сумме 60 тысяч рублей, - сообщили в Следственном комитете.

Однако полицейский не соблазнился легкой выручкой и сообщил в следственные органы.

- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений обвиняемый не признал и от дачи показаний отказался. Вместе с этим следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств вины фигуранта. Дело передано в суд, - добавили следователи.

5 415
#Пьяная езда

Комментарии (5)

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Вовремя

34 минуты назад
попался ,а то ведь мог сколько передавить людей ! А полицейский молодец ,такими были бы все !
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Пессимист

40 минут назад
Ввести и наградить орденом "За оскорблённую честь"
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1

48 минут назад
Я бы тоже оскорбился, тариф 200 значит 200
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мысли в слух

53 минуты назад
Да какая же это взятка. Это подачка.
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Житель

сегодня, 16:22
Жена теперь заругает
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