В задонске сотрудник ДПС отказался от взятки в 60 тысяч рублей

Расторопного, не нетрезвого водителя теперь будут судить.

52-летнего жителя Задонского района обвиняют в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде и приготовлении к даче взятки.

Как сообщили в СК СУ по Липецкой области, вечером 21 января 2023 года обвиняемый, был остановлен сотрудниками ДПС в Задонске.

- Будучи ранее лишенным права управления транспортным средством за езду в состоянии опьянения, намеревался откупиться от представителей власти. Отказавшись от медицинского освидетельствования, он с целью избежать административной ответственности предложил инспектору ДПС взятку в сумме 60 тысяч рублей, - сообщили в Следственном комитете.

Однако полицейский не соблазнился легкой выручкой и сообщил в следственные органы.

- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений обвиняемый не признал и от дачи показаний отказался. Вместе с этим следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств вины фигуранта. Дело передано в суд, - добавили следователи.