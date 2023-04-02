Происшествия

51 минуту назад

В Липецке задержан курьер телефонных мошенников

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#телефонное мошенничество
В Липецке задержан курьер телефонных мошенников

82-летняя пенсионерка стала жертвой стандартного телефонного обмана – ей сообщили, что родственница попала в ДТП и предложили урегулировать вопрос за деньги

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В полицию с заявлением обратилась 82-летняя липчанка, рассказав, что ей позвонили, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что родственница совершила ДТП.

Но неприятностей, по словам звонившего, можно было избежать заплатив пострадавшей стороне компенсацию - «жертва ДТП» просила за это 300 тысяч рублей. Бабушка согласилась «отмазать» родственницу. За деньгами к дому пришел молодой человек, которому пенсионерка и передала нужную сумму.

Полицейские «курьера» вскоре нашли и задержали. Парню оказалось 19 лет, а такую «работу» он нашел в интернете. Некий «куратор» предлагал ему приходить в условленные места, забирать деньги и переводить им на определенные счета. За «работу» ему полагались 10%.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, задержанный «отрабатывается» и на еще один подобный эпизод. Заведено уголовное дело. На время следствия с него взята подписка о невыезде.

2 604
#телефонное мошенничество

Комментарии (2)

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Ура

3 минуты назад
Мафия разгромлена!
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Повезло

32 минуты назад
Хлопцу,а то мог и сгинуть.
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