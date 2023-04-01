Болельщики просили валидола: в невероятном матче Липецк протиснулся в четвертьфинал

Сегодня наша команда очутилась на грани провала, но сумела выбраться из непростой ситуации.

Игроков липецкого мини-футбольного клуба в соцсетях уже просят скидываться на валидол для болельщиков.

Сегодня в начале ответного матча 1/8 финала плей-офф против «Южного Урала» из Челябинска лекарства требовались половине пришедших в СК «Атлант». Наша команда уступала почти до середины второго тайма – 0:2 и была высокая вероятность, что счёт в серии сравняется. Только ценой неимоверных усилий липчанам удалось избежать поражения, а затем в дополнительное время вырвать победу и в матче – 4:2 и в серии – 2-0.

«Предынфарктным» получился и первый матч на Урале,в котором Липецк вырвал победу только в серии пенальти.

«Южный Урал» в целях экономии привёл в Липецк двух вратарей и всего 9 полевых футболистов, что возможно повлияло на выносливость гостей в концовке матча.

Все могло пойти иначе, если бы уже на 2-й минуте матча после тонкой перепасовки с Ильёй Андреевым использовал бы выход один на один с голкипером Олег Кручинин, но удар нашего игрока приняла на себя ближняя штанга.

«Южный Урал» своими моментами распорядился бережнее. На 4-й минуте пушечным «выстрелом « со штрафного Евгений Платонов показал липецкому вратарю Леону Геджуа, что неберущиеся удары в мини-футболе бывают – 1:0. А на 13-й минуте вратарь Липецка пропустил уже не самый обязательный гол. Егор Березин дальним ударом вонзил мяч под перекладину – выглядело эффектно, но мяч летел почти по центру, голкипер был обязан реагировать.

На этом злоключения липецкого вратаря не кончились, за две с половиной минуты до перерыва в единоборстве он подвернул ногу и на площадку вышел Родион Залалетдинов, в итоге оставивший свои ворота «сухими».

Что было делать Липецку во втором тайме при счёте – 0:2? Первым делом опытнейший тренер Темур Алекберов попросил подопечных взвинтить темп. Липчане начали носиться по площадке, как угорелый и в какой-то момент у ограниченного состава «Южного Урала» голова пошла кругом. Чем и воспользовался на 38-й минуте Олег Кручинин: его дальний удар с правой ноги привёл к серии рикошетов, в результате которых мяч прошмыгнул в сетку – 2:1.

И всё-таки Липецк был на грани провала. Да, были атаки, проходили удары. Но счёт не менялся. Характерный момент за 3,5 минуты до конца первого тайма: липчане опять на высоченной скорости разогнали очередную атаку, Андреев и Кручинин не стали быть по воротам, предпочитая разыграть мяч до верного, но в итоге выведенный на позицию Андрей Графский попал в защитника и липчане получили только угловой.

Алекберов выпустил вратаря-гонялу, в роли которого выступил Андреев и уже впятером хозяева сумели сравнять счёт: мы посчитали по видеозаписи голевая комбинация состояла из 17-ти (!) передач подряд, в том числе голевого паса «голкипера» Андреева на Дениса Гуляйкина, который не промахнулся из центральной зоны – 2:2.

К овертайму Липецк походил уже с позиции силы. У игроков «Южного Урала» уже в конце второго тайма судорога сводила ноги, они просили помощи (хотя, возможно, не обошлось и без маленьких хитростей).

Дополнительные 2 тайма по 5 минут липчане провели по-хозяйски основательно и уверенно. Третий гол вообще получился шедевральным: Александр Дунец по диагонали через половину площадки забросил мяч на Дениса Гуляцкина, тот поймал снаряд на грудь и с лету пробил верхом – 3:2!

А ещё через 4 минуты мощный Дунец оформил «дубль», буквально «прошив» с близкого расстояния ворота соперника.

Концовку «Южный Урал» провёл в 5 полевых игроков, но дивидендов не извлёк. Более того, у гостей закончился лимит в 5 фотов (в дополнительное время их продолжают считать вместе со вторым таймом) и липчане получили ещё и право на 10-метровый. Но Графский попасть в ворота не сумел.

В ¼ финала липчане выйдут на победителя противостояния «Сибтранзита» Из Новокузнецка и саратовской «Волги». Там пока счёт в серии – 1-1, причём команда из Кемеровской области выиграла в Саратове – 5:2, но сегодня уступила дома в ответном матче – 2:4, в обеих встречах потребовалось дополнительное время. Решающий матч пройдёт в Новокузнецке завтра.

Липецкая область – МФК «Южный Урал» (Челябинск) – 4:2, д.в. (0:2, 2:0, 2:0).

Голы: 0:1 Е.Платонов, 4. 0:2 – Е.Березин, 13. 1:2 – Кручинин, 38. 2:2 – Гуляйкин, 48. 3:2 – Дунец, 53. 4:2 – Дунец, 57.

Нереализованный 10-м: Графский (Липецкая область), 58 (мимо).

Предупреждены: Е.Березин, Масимов, Е.Платонов (все «Южный Урал»).

Фолы: 5–8 (2–2).

Судьи:В.Носов (Калуга), Г.Зеленцов (Москва), А.Рязанов (Елец).



1 апреля. Липеукий район. СК «Атлант». 400 зрителей.



Счёт в серии – 2–0.