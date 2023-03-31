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Жительница Кемерово попала под статью из-за ремонта в выходной день
Женщине грозит штраф.
Полицейские привлекли к административной ответственности жительницу Кемерова за нарушение тишины. Как сообщает VSE42.Ru, на женщину пожаловался ее сосед: она в выходной день делала ремонт в своей квартире.
«В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 3 ст. 30 закона Кемеровской области «Об административных правонарушениях» (нарушение тишины и покоя граждан). Статья предполагает штраф в размере до 1 000 рублей, а в случае повторного нарушения – до 3 000 рублей», — пишет издание.
«В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 3 ст. 30 закона Кемеровской области «Об административных правонарушениях» (нарушение тишины и покоя граждан). Статья предполагает штраф в размере до 1 000 рублей, а в случае повторного нарушения – до 3 000 рублей», — пишет издание.