В Липецке пытались украсть 3000 респираторов: уголовное дело ушло в суд

Один из подозреваемых раньше работал на складе этого предприятия, а потом вышел на пенсию.









По версии следствия, вечером 31 января обвиняемые проникли на территорию предприятия в Левобережном районе Липецка и попытались



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения. В Липецке завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего и 59-летнего мужчин в покушении на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.По версии следствия, вечером 31 января обвиняемые проникли на территорию предприятия в Левобережном районе Липецка и попытались украсть 12 картонных коробок, в которых были 3 000 респираторов на общую сумму 101 250 рублей. При этом один из мужчин ранее работал на складе данного предприятия, а потом вышел на пенсию. Украденное подозреваемые собирались продать, но все респираторы были изъяты.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения.