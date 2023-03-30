Происшествия

сегодня, 09:16

В Липецке пытались украсть 3000 респираторов: уголовное дело ушло в суд

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#кража
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В Липецке пытались украсть 3000 респираторов: уголовное дело ушло в суд

Один из подозреваемых раньше работал на складе этого предприятия, а потом вышел на пенсию.

В Липецке завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего и 59-летнего мужчин в покушении на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

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По версии следствия, вечером 31 января обвиняемые проникли на территорию предприятия в Левобережном районе Липецка и попытались украсть 12 картонных коробок, в которых были 3 000 респираторов на общую сумму 101 250 рублей. При этом один из мужчин ранее работал на складе данного предприятия, а потом вышел на пенсию. Украденное подозреваемые собирались продать, но все респираторы были изъяты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Подозреваемым  грозит до пяти лет лишения.
3 650
#кража
1

Комментарии (3)

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Липчанка

1 минуту назад
А потом орут все что воры где то там наверху Да каждый с себя начните В зеркало смотреть надо чаще и делать выводы
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Гостья1

16 минут назад
Самое презираемые в обществе -это насильники,убийцы и воры. ВОРАМ ,где бы они не крали ,всегда презрение в обществе и в быту,всегда будет недоверие. Коробку спичек украл и презрение обеспечено . Попроси и дадут,но не грабь ближнего,у него это может быть последнее. Начинают с малого,а теряют и близких и СТРАНУ. Для меня вор-падший человек,даже если он в близком окружении.Не разбогатеете ,Сверху все виднее !!!.
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Конкретный чел

сегодня, 09:27
Где-то, когда-то, кто-то пытался украсть что-то.
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