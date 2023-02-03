Происшествия
13 минут назад
Со склада липецкого предприятия пытались украсть 10 коробок с респираторами
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Один из подозреваемых в краже ранее работал на складе данного предприятия, а потом вышел на пенсию.
31 января со склада предприятия в Левобережном округе Липецка пытались украсть 10 коробок с респираторами на общую сумму 106 710 рублей.
Как сообщает пресс-служба полиции, в краже подозревают 47-летнего и 59-летнего липчан. Один из этих мужчин ранее работал на складе данного предприятия, а потом вышел на пенсию.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба полиции, в краже подозревают 47-летнего и 59-летнего липчан. Один из этих мужчин ранее работал на складе данного предприятия, а потом вышел на пенсию.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
135