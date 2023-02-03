Происшествия

13 минут назад

Со склада липецкого предприятия пытались украсть 10 коробок с респираторами

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#кража
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Со склада липецкого предприятия пытались украсть 10 коробок с респираторами

Один из подозреваемых в краже ранее работал на складе данного предприятия, а потом вышел на пенсию.

31 января со склада предприятия в Левобережном округе Липецка пытались украсть 10 коробок с респираторами на общую сумму 106 710 рублей.

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Как сообщает пресс-служба полиции, в краже подозревают 47-летнего и 59-летнего липчан. Один из этих мужчин ранее работал на складе данного предприятия, а потом вышел на пенсию.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
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#кража
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