В Сселках внепланово отключили холодную воду

Причиной внепланового отключения холодной воды 28 марта стала авария на трубопроводе по адресу: Сселки, улица Советская, 118ж, сообщили в «РВК-Липецк».



Жители частного сектора села Сселки остались без холодной воды до устранения повреждения на трубопроводе. Подвоз воды организован по адресу: улица 300 лет флота России, вл. 2а.



