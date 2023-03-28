Общество

сегодня, 15:54

В Сселках внепланово отключили холодную воду

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#отключения
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В Сселках внепланово отключили холодную воду
Причиной внепланового отключения холодной воды 28 марта стала авария на трубопроводе по адресу: Сселки, улица Советская, 118ж, сообщили в «РВК-Липецк».

Жители частного сектора села Сселки остались без холодной воды до устранения повреждения на трубопроводе. Подвоз воды организован по адресу: улица 300 лет флота России, вл. 2а.

1 219
#отключения
1

Комментарии (1)

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Молодцы

56 минут назад
Делайте,скоро картошку сажать и поливать надо будет.
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