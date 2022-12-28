Евгений Павлов назначен управляющим регионального отделения Социального фонда России

Объединившая Пенсионный фонд и Фонд социального страхования структура начнет работать с 1 января 2023 года.

Приказом председателя правления Фонда пенсионного и социального страхования России Сергея Чиркова управляющим отделением Социального фонда России по Липецкой области с 1 января 2023 года назначен Евгений Павлов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Напомним, Социальный фонд России объединил две организации: Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Новое ведомство продолжит выполнять все обязательства Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Прием граждан будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания.



Евгений Павлов возглавлял региональное отделение Пенсионного фонда России с 15 сентября 2020 года, ранее он занимал пост вице-мэра Липецка. Также Павлов является действующим депутатом Липецкого городского Совета.