Общество

45 минут назад

Евгений Павлов назначен управляющим регионального отделения Социального фонда России

6 613
#назначение
1
Евгений Павлов назначен управляющим регионального отделения Социального фонда России

Объединившая Пенсионный фонд и Фонд социального страхования структура начнет работать с 1 января 2023 года.

Приказом председателя правления Фонда пенсионного и социального страхования России Сергея Чиркова управляющим отделением Социального фонда России по Липецкой области с 1 января 2023 года назначен Евгений Павлов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Социальный фонд России объединил две организации: Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Новое ведомство продолжит выполнять все обязательства Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Прием граждан будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания.

Евгений Павлов возглавлял региональное отделение Пенсионного фонда России с 15 сентября 2020 года, ранее он занимал пост вице-мэра Липецка. Также Павлов является действующим депутатом Липецкого городского Совета. 
6 613
#назначение
1

Комментарии (7)

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Ответ

6 минут назад
А он, второе.
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Эх

9 минут назад
Норм...
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А он

20 минут назад
Чё нибудь в нём понимает,или лишь бы пристроить.
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Гость

22 минуты назад
Всё , с завтрашнего дня начиная худеть!
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Не

26 минут назад
Это другой
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Это тот самый

32 минуты назад
с которым аффилирована Липецкрыба?
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