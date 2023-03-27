«Ваш родственник совершил ДТП»: липчанин нагрел тамбовчанку на 1,6 миллиона рублей

Он приговорён к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Судом оставлено без изменения назначенное липчанину наказание по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».



Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тамбовской области, в июле 2022 года липчанин и неизвестный через переписку в мессенджере вступили в преступный сговор, направленный на хищение денег у граждан путем обмана и злоупотребления доверием. Роль неизвестного следствию лица заключалась в поиске жертв мошенничества, телефонных переговорах и убеждении в возмещении имущественного вреда якобы пострадавшим в ДТП по вине их родственников, а также передачи липчанину сведений об их адресах и времени, к которому необходимо ему прибыть для получения денег.



26 июля 2022 года липчанин прибыл в Тамбов к женщине, которую убедили передать ему 1,6 миллиона рублей под предлогом возмещения вреда пострадавшим в ДТП по вине ее родственника.



Получив деньги, липчанин внес внёс на указанный ему счет 495 000 рублей, после чего был задержан полицейскими. После задержания он добровольно отдал 796 921 рубль.



Приговором Ленинского районного суда Тамбова липчанин был признан виновным и приговорён к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



В пользу потерпевшей также взыскан ущерб в 803 079 рублей.



Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменения в части назначенного наказания и взысканной суммы ущерба.