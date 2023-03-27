Подросток рисковал жизнью на мосту через Каменный лог

Полиция проводит проверку.

На мосту через Каменный лог в Липецке прохожие заметили детей, которые перелезли через ограждение и прогуливались по краю над пропастью. К счастью, опасные развлечения подростков не закончились трагедией.- По факту публикации организована проверка. Сотрудники полиции изучат видео, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.