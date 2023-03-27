Происшествия

сегодня, 11:17

Подросток рисковал жизнью на мосту через Каменный лог

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#дети #мост #падение с высоты
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Полиция проводит проверку.

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На мосту через Каменный лог в Липецке прохожие заметили детей, которые перелезли через ограждение и прогуливались по краю над пропастью. К счастью, опасные развлечения подростков не закончились трагедией.

- По факту публикации организована проверка. Сотрудники полиции изучат видео, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото, видео - vk.com/typical_lipetsk

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#дети #мост #падение с высоты
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Комментарии (2)

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мысли в слух

42 минуты назад
Да там высота маленькая., всё равно бы не разбились.!!
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Р

55 минут назад
Главное на камеру успели снять. Во времена.
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