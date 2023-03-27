Происшествия
сегодня, 11:17
Подросток рисковал жизнью на мосту через Каменный лог
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Полиция проводит проверку.
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На мосту через Каменный лог в Липецке прохожие заметили детей, которые перелезли через ограждение и прогуливались по краю над пропастью. К счастью, опасные развлечения подростков не закончились трагедией.
- По факту публикации организована проверка. Сотрудники полиции изучат видео, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото, видео - vk.com/typical_lipetsk
- По факту публикации организована проверка. Сотрудники полиции изучат видео, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото, видео - vk.com/typical_lipetsk
2 1394
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