Погода в Липецке

38 минут назад

Завтра в Липецкой области снова дождливо и тепло

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#Погода
Завтра в Липецкой области снова дождливо и тепло

В ближайшие трое суток через Центральный федеральный округ с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты атлантических циклонов – пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 9-10 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, слабый дождь. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем она составит от +12 до +14 градусов.

День 26 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году – 19 градусов мороза.

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#Погода

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