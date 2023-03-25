Спорт

30 минут назад

В Липецк приехали 50 обладателей самой рельефной мускулатуры в центральной России

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#Бодибилдинг #культуризм
В Липецк приехали 50 обладателей самой рельефной мускулатуры в центральной России

Культуристы представляют 10 регионов, в Липецке впервые опробуют акробатический фитнес.

В Липецке впервые опробуют акробатический финтес В липецком Доме музыки сегодня не будут петь, но соберётся немало зрителей. По залу будут расхаживать девушки в бикини, а в воздухе разнесётся аромат автозагара.

Всё потому, что здесь состоится главное событие года в бодибилдинге и культуризме – открытый чемпионат Липецкой области.

Открытый статус позволяет липчанам принимать гостей из соседних регионов, которых в этом году будет аж десять. Как сообщил GOROD48 президент областной федерации бодибилдинга Денис Григорьевна помост выйдут обладатели рельефной мускулатуры из Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Курской, Орловской, Ярославской, Пензенской, Нижегородской областей, Москвы. В последний момент добавились атлеты из Тулы.

Приедут действительно «самые-самые», поскольку в Липецке не гонятся за количеством, а пригласили около 50 настоящих мастеров. Номинаций будет несколько – от элегантных фитнесс-бикини до тяжёлого бодибилдинга.

Как рассказал Денис Григорьев, впервые в нашем городе пройдут соревнования по акробатическому бодибилдингу.

- Особенность этой номинации в том, что после традиционного сравнения в 4-х обязательных позициях участники во 2-м раунде выполняют произвольную программу продолжительностью до 60 секунд с акробатическими и гимнастическими элементами. Их сложность тоже влияет на оценку жюри.

Начало соревнований сегодня в 17:00.

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#Бодибилдинг #культуризм

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Липчанин

22 минуты назад
Почему в нашей области таких красавиц нет?
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