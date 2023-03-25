Против 56-летнего водителя возбудили уголовное дело за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое

Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Липецкие полицейские пришли к необходимости возбудить уголовное дело за ДТП, в котором пострадали люди.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области уточнили, что авария случилась 18 декабря прошлого года на обходе ЛТЗ. 56-летний водитель автомобиля «КИА», при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия согласно заключению эксперта водителю автомобиля «КИА» и его 52-летней пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью.

Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Статья предусматривает наказание до 2-х лет лишения свободы.



Фото с места событий УМВД РФ по Липецкой области

