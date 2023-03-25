Происшествия

48 минут назад

Против 56-летнего водителя возбудили уголовное дело за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое

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#Авария #ДТП
Против 56-летнего водителя возбудили уголовное дело за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое

Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Липецкие полицейские пришли к необходимости возбудить уголовное дело за ДТП, в котором пострадали люди.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области уточнили, что авария случилась 18 декабря прошлого года на обходе ЛТЗ. 56-летний водитель автомобиля «КИА», при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген» под управлением 34-летнего  мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия согласно заключению эксперта водителю автомобиля «КИА» и его 52-летней пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью.

Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по части  1 статьи  264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Статья предусматривает наказание до 2-х лет лишения свободы.

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Фото с места событий УМВД РФ по Липецкой области

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#Авария #ДТП

Комментарии (3)

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Иван

3 минуты назад
А водителям автобуса до 65 лет работать, нормально?
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Давно пора

9 минут назад
Ввести закон о ежегодной пересдаче правил дорожного движения для пожилых водителей.Нужно определить предельный возраст ,после которого не нужно садиться за руль.Конечно водителям после пятидесяти уже тяжеловато водить машины.
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Lex

28 минут назад
Сам пострадал физически, ещё и уголовное дело. Гражданский иск себе заявит.
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