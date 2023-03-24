31-летняя липчанка похитила из «Пятёрочки» почти три килограмма колбасы

Женщину вычисли по видеозаписи и осудили.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 31-летней липчанке по статье 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ранее женщина уже была подвергнута административному наказанию за мелкое хищение по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ. Но на путь исправления не встала. Вечером 29 ноября 2022 года липчанка зашла в магазин «Пятёрочка» на улице Кривенкова и похитила с витрины три палки колбасы: 1,838 килограмма «Салями Шарм» и 1,036 килограмма колбасы «Медовая». Колбасу она сначала сложила в корзинку, а потом — в свою сумку и спокойно вышла из торгового зала, не оплатив товары. Магазину был причинён ущерб в 1315 рублей.



Хищение колбасы вскрылось при проведении инвентаризации и просмотре записей камер видеонаблюдения. По видеозаписям воришку быстро нашли, а теперь и осудили: за это преступление женщине назначили 7 месяцев лишения свободы, а с учётом присоединения ранее неотбытого наказания её приговорили к 10 месяцам лишения свободы, которые заменили на 10 месяцев принудительных работ в исправительном центре с удержанием 10% заработка в доход государства.