Происшествия

49 минут назад

31-летняя липчанка похитила из «Пятёрочки» почти три килограмма колбасы

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#мелкое хищение #кража
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31-летняя липчанка похитила из «Пятёрочки» почти три килограмма колбасы

Женщину вычисли по видеозаписи и осудили.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 31-летней липчанке по статье 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ранее женщина уже была подвергнута административному наказанию за мелкое хищение по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ. Но на путь исправления не встала. Вечером 29 ноября 2022 года липчанка зашла в магазин «Пятёрочка» на улице Кривенкова и похитила с витрины три палки колбасы: 1,838 килограмма «Салями Шарм» и 1,036 килограмма колбасы «Медовая». Колбасу она сначала сложила в корзинку, а потом — в свою сумку и спокойно вышла из торгового зала, не оплатив товары. Магазину был причинён ущерб в 1315 рублей.

Хищение колбасы вскрылось при проведении инвентаризации и просмотре записей камер видеонаблюдения. По видеозаписям воришку быстро нашли, а теперь и осудили: за это преступление женщине назначили 7 месяцев лишения свободы, а с учётом присоединения ранее неотбытого наказания её приговорили к 10 месяцам лишения свободы, которые заменили на 10 месяцев принудительных работ в исправительном центре с удержанием 10% заработка в доход государства.
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#мелкое хищение #кража
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Комментарии (1)

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Поела колбаски.

17 минут назад
Теперь 10 месяцев автобусы будет мыть и 10% зароботка будут удерживать.
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