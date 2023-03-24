Голы оставили для официальных игр. «Металлург» завершил спарринги ничьей с «Авангардом»

Лучшим бомбардиром межсезонья в нашей команде стал Николай Иванников, самым незаменимым – Роман Войдель.

Липецкий «Металлург» сыграл вничью с курским «Авангардом» в заключительном матче на сборе в Крымске. Игра на поле спортивного комплекса «Гигант» была довольно активной, но тем не менее, никому не удалось открыть счёт – 0:0.

Обеим командам 2 апреля предстоит брать старт в финальном турнире команд 3-й группы второй лиги, в зачёт которого обе команды летом и осенью набрали по 17 очков, по дополнительным показателям «Авангард» идёт на 2-м месте, а «Металлург» - на 3-м. Можно сказать, что встречались одни из претендентов на единственную путёвку в первую лигу, хотя главным фаворитом является саратовский «Сокол», набравший на десять очков больше – 27.

В составе курян на поле вышли из главный «звезды» третий бомбардир группы №3 Михаил Земсков (10 голов), известный по выступлениям за «Шинник», «Факел», «Сокол», Александр Агеев, в прошлом атакующий полузащитник «Краснодара», выходивший на поле в матчах Лиги Европы.

Состав «Металлурга» тоже можно назвать оптимальным на данный момент. Главный тренер Сергей Первушин особое внимание уделял именно заключительному спаррингу с сильным соперником. Из-за него не сумевшие пригласить ни одного новичка зимой и испытывающие кадровые проблемы «сталевары» даже отказались от намеченного на минувший вторник «товарняка» с «Vista» из Геленджика. Всё внимание было направлено на игру с Курском.

Моментов обе команды создали немало. На 18-й минуте игрок курян промешкал с ударом из убойной позиции в нашей штрафной, липчане провели молниеносную ответную атаку и в которой огорчить свой бывший клуб мог хавбек Максим Гайдуков, но удар пришёлся в штангу.

На последней минуте первого тайма куряне сравняли счёт по попаданиям в каркас. Их футболист убегал один на один с вратарём Максимом Матюшей, бил в дальний угол, но мяч «облизал» стойку и покинул поле.

Во втором тайме футбол тоже не был закрытым. Самый реальный момент принести нам победу был у крайнего защитника Максима Елеева, который подобрал мяч в чужой штрафной, перед ним был пустой угол, но 22-летний футболист зарядил мячом выше перекладины и даже выше ограничительного забора.

В целом ничью можно назвать боевой. За голы команды, видимо, припасли на официальную часть сезона.

Итог заключительного сбора «Металлурга» - 3 матча: одна победа, одно поражение и одна ничья.

В целом итог межсезонья: 8 контрольных игр, 3 победы, 2 ничьи, 3 поражения. Разность забитый и пропущенных мячей – 10–11. Лучшим бомбардиром стал Николай Иванников, забивший 3 гола (1 – с пенальти). По 2 мяча на счету Максима Григорьева, Ильи Глебова, Андрея Алексеева. Один раз отличился Роман Войдель, который к тому же оказался и самым незаменимым игроком. 37-летний капитан команды – единственный, кто провёл все матчи «от звонка до звонка».

Сразу после матча «Металлург» сел на поезд и отправился в Липецк. Со вторника, 28 марта, начнётся подготовка к первой весенней игре чемпионата, которую 2 апреля «Металлург» проведёт на своём поле с «Калугой».

«Металлург» - «Авангард» (Курск) – 0:0

«Металлург»: Матюша, Смирных, Войдель, Белов, Елеев (Горбатенко, 86), Анд.Алексеев (Макс.Сазонов, 81), Ден.Поярков (Баязов, 72), И. Глебов (Макс.Болдырев, 46), Макс.Гайдуков (Ахвледиани, 77), Макс.Григорьев (Заботкин, 72).

24 апреля. Крымск. Стадион «Гигант».



Фото СК "Гигант"

