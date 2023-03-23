Происшествия

сегодня, 13:51

Попытка грабежа не удалась: задержание подозреваемого записала камера видеонаблюдения

4 1746
#покушение #грабёж
4

Полицейский, будучи на больничном, задержал подозреваемого в попытке хищения нескольких банок кофе. 

В Липецке полицейский, будучи на больничном, задержал подозреваемого в попытке грабежа.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в марте в магазине по улице 8 марта мужчина взял со стойки несколько банок кофе, спрятал их под одежду и направился к выходу мимо кассы. Его попыталась остановить сотрудница частной охранной организации.

В это время в магазин вошёл полицейский Дмитрий Веретин, который в тот момент находился на больничном — именно он остановил несостоявшегося грабителя и удерживал его до приезда сотрудников полиции.

В отношении 41-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ «Покушение на грабеж». 

Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
4 1746
#покушение #грабёж
4

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Патриот

35 минут назад
В "цивилизованных странах" полицейский на больничном даже попытки бы не сделал вора задержать, ибо ему за это не платят.
ответить

Интересно

41 минуту назад
А на больничном-то гораздо лучше получается
ответить

Сами провоцируют своей реакцией

46 минут назад
У самих сотрудники магазинов реакция никакая на этих воришек. Если удалось вернуть сворованное и на этом всё. Полицию не вызывают. Как-то видео снял с номерами авто, на котором уехали воришки. Сотрудники даже интереса не проявили
ответить

Внушаемый

сегодня, 14:01
Форма самообслуживания в современных магазинах вызывают желание незаметно украсть ,но имейте совесть и честь ,граждане ! Будьте Home sapiens (человеком разумным )! Не падайте так низко! Идите работать,идите голосовать,в конце концов !
ответить

Еще в рубрике

Три протокола и опасность попасть под машину не пугают 39-летнюю женщину
#ПДД #нарушение #попрошайка
18
Три протокола и опасность попасть под машину не пугают 39-летнюю женщину

сегодня, 13:27

Происшествия
Пасынка подозревают в краже денег у отчима
#кража
Пасынка подозревают в краже денег у отчима

сегодня, 12:37

Происшествия
58-летняя женщина разжигала печку бензином и получила ожоги 32% тела
#ожог #пожар
58-летняя женщина разжигала печку бензином и получила ожоги 32% тела

сегодня, 12:10

Происшествия
36-летнего тамбовчанина пырнули ножом в грудь в гостинице липецкого автовокзала
#поножовщина #конфликт
4
36-летнего тамбовчанина пырнули ножом в грудь в гостинице липецкого автовокзала

сегодня, 11:37

Происшествия
49-летнего мужчину осудили за жестокое убийство: тело погибшего нашли с ножом во рту
#убийство
6
49-летнего мужчину осудили за жестокое убийство: тело погибшего нашли с ножом во рту

сегодня, 11:01

Происшествия
66-летний мужчина погиб во время пожара в Ельце
#МЧС #пожар
66-летний мужчина погиб во время пожара в Ельце

сегодня, 09:34

Происшествия