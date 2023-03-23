Попытка грабежа не удалась: задержание подозреваемого записала камера видеонаблюдения

Полицейский, будучи на больничном, задержал подозреваемого в попытке хищения нескольких банок кофе.

В Липецке полицейский, будучи на больничном, задержал подозреваемого в попытке грабежа.



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в марте в магазине по улице 8 марта мужчина взял со стойки несколько банок кофе, спрятал их под одежду и направился к выходу мимо кассы. Его попыталась остановить сотрудница частной охранной организации.



В это время в магазин вошёл полицейский Дмитрий Веретин, который в тот момент находился на больничном — именно он остановил несостоявшегося грабителя и удерживал его до приезда сотрудников полиции.



В отношении 41-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ «Покушение на грабеж».



Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.