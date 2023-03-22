Общество
54 минуты назад
Ельчанка должна вернуть пенсионному фонду более 700 тысяч рублей
Женщина незаконно получала на сына пенсию по потере кормильца.
Елецким городским судом рассмотрено гражданское дело по иску Отделения Фонда пенсионного и социального страхования в России по Липецкой области к ельчанке о взыскании неосновательного обогащения.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с 2015 года женщина незаконно получала на своего ребенка пенсию по потере кормильца (отца). Но потом выяснилось, что ещё в 2014 году в отношении мальчика было оформлено отцовство на другого человека, были внесены изменения в актовую запись в свидетельство о рождении, тем самым аннулировав сведения о прежнем отце.
Незаконно выплаченная сумма пенсии, федеральной социальной выплаты, единовременных выплат составила более 700 тысяч рублей.
Суд удовлетворил требования Отделения Фонда пенсионного и социального страхования в России по Липецкой области: теперь женщина должна вернуть более 700 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с 2015 года женщина незаконно получала на своего ребенка пенсию по потере кормильца (отца). Но потом выяснилось, что ещё в 2014 году в отношении мальчика было оформлено отцовство на другого человека, были внесены изменения в актовую запись в свидетельство о рождении, тем самым аннулировав сведения о прежнем отце.
Незаконно выплаченная сумма пенсии, федеральной социальной выплаты, единовременных выплат составила более 700 тысяч рублей.
Суд удовлетворил требования Отделения Фонда пенсионного и социального страхования в России по Липецкой области: теперь женщина должна вернуть более 700 000 рублей.
Валера