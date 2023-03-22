Ельчанка должна вернуть пенсионному фонду более 700 тысяч рублей

Женщина незаконно получала на сына пенсию по потере кормильца.

Елецким городским судом рассмотрено гражданское дело по иску Отделения Фонда пенсионного и социального страхования в России по Липецкой области к ельчанке о взыскании неосновательного обогащения.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с 2015 года женщина незаконно получала на своего ребенка пенсию по потере кормильца (отца). Но потом выяснилось, что ещё в 2014 году в отношении мальчика было оформлено отцовство на другого человека, были внесены изменения в актовую запись в свидетельство о рождении, тем самым аннулировав сведения о прежнем отце.



Незаконно выплаченная сумма пенсии, федеральной социальной выплаты, единовременных выплат составила более 700 тысяч рублей.



Суд удовлетворил требования Отделения Фонда пенсионного и социального страхования в России по Липецкой области: теперь женщина должна вернуть более 700 000 рублей.