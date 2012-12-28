Москвич отсудил у ельчанина 80 000 рублей за фотографии букетов

Чужие снимки ельчанин использовал для рекламы своих товаров.

Елецкий городской суд рассмотрел иск жителя Москвы к индивидуальному предпринимателю из Ельца о взыскании компенсации за нарушение авторских прав.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин разместил на своем сайте по продаже цветов, композиций и подарков в качестве иллюстрации товаров четыре фотографий букетов. Перед публикацией фотографии были обработаны в «Фотошопе», а информация об авторе изменена. Снимки же были сделаны фотографом из Москвы, который разрешения на их использования не давал.В результате с индивидуального предпринимателя в пользу москвича взысканы компенсация за нарушение исключительного права в 80 000 рублей и судебные расходы.