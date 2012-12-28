Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Общество
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сегодня, 11:49
Москвич отсудил у ельчанина 80 000 рублей за фотографии букетов
Чужие снимки ельчанин использовал для рекламы своих товаров.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин разместил на своем сайте по продаже цветов, композиций и подарков в качестве иллюстрации товаров четыре фотографий букетов. Перед публикацией фотографии были обработаны в «Фотошопе», а информация об авторе изменена. Снимки же были сделаны фотографом из Москвы, который разрешения на их использования не давал.
В результате с индивидуального предпринимателя в пользу москвича взысканы компенсация за нарушение исключительного права в 80 000 рублей и судебные расходы.
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