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сегодня, 11:24
6

Жители шести домов Сокола остались без воды по непонятным причинам

В «РВК-Липецк» сообщили, что воду не отключали и пообещали обследовать сети.

С 19 мая в частном секторе Сокола на улице Свердлова, 1к2, 1к3 и в переулке Уютном, 1, 2, 3, 4 нет воды.

«Обращения в Росводоканал ничего не дают, там сообщают, что работ нет, отключений нет, ищите воду сами. Сейчас обращаемся во все возможные органы, ситуация критическая, никто ничего не знает. Если вам интересна развивающаяся чрезвычайная ситуация, то прошу сформировать статью о нашей проблеме», — написал GOROD48 житель одного из домов Сергей.

В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, холодную воду по этим адресам не отключали. Тем не менее пообещали обследовать сети водоснабжения и запорую арматуру, чтобы найти причину снижения напора холодной воды или ее отсутствия.
отключение воды
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Я
45 минут назад
На меркулова 26 нет горячей воды по непонятным причинам уже с 13 мая и никто не чешется
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Липчанин
сегодня, 12:39
По непонятным причинам 3 день без воды дачный сидит
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Небожитель
сегодня, 11:56
Это из-за отсутствия мобильного интернета вода отключилась...
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Липчанин
сегодня, 11:53
Проверяйте задвижки, аналогично было на руднике. Подключились, а задвижку не открыли.
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Логика
сегодня, 11:48
А чё её искать ? В магазине полны-полно воды.. Пейте на здоровье
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Житель
сегодня, 11:46
Ладно, будем считать, что в целях безопасности
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