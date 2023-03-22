Общество

47 минут назад

Молодые охранники в школы не идут

4 721
#охрана школ #облсовет
Молодые охранники в школы не идут

Комиссия областного Совета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи сегодня обсуждала охрану образовательных организаций. Выяснилось, что охраной школ по-прежнему занимаются люди в возрасте. Мужчин средних лет такая работа интересует мало.

В этом учебном году родители наконец-то перестали скидываться на охрану школ — теперь ее оплачивает областной бюджет. Деньги на охрану школ проходят по целевой статье. Поэтому их трата находится под особым контролем.

В 2022 году правительство области выделило 150 миллионов рублей на обновление систем противопожарной защиты объектов образования, еще 203,9 миллиона — на укрепление их инженерно-технической защищенности, и 74,5 миллиона — на обеспечение физической охраной, рассказала сегодня комиссии первый заместитель начальника областного управления образования и науки Светлана Кирина.

Депутата Анатолия Емельянова интересовало, есть ли правила, регулирующие время нахождения охранников в учебных заведениях? Он привел пример данковской школы, родители учеников которой жаловались, что занятия длятся до семи вечера, а охранник уходит в пять, потом его сменяет сторож. Емельянов предположил, что такая проблема может быть и в других школах. Светлана Кирина пояснила — условия пребывания охранников прописаны в контрактах и пообещала проверить сообщение из Данкова.

Вице-спикера Андрея Фролова волновало компетенция охранников. Ему не раз жаловались на то, что и после выделения бюджетных денег, школы охраняют пожилые люди, причем им так и не увеличили зарплату. 

Светлана Кирина признала — такая проблема есть, но заверила, что качество предоставляемых охранными фирмами услуг контролируется. Что касается людей в возрасте, они прошли обучение, у них есть удостоверение охранника, поэтому отказать им в работе нет причин. А найти на такую работу мужчин 35-50 лет не предоставляется возможным.

Анатолий Емельянов предложил прописать в контрактах возраст охранников. Оказалось, что подобное ограничение может быть расценено, как дискредитация человека по возрасту.

Светлана Кирина рассказала депутатам, что все учебные заведения оснащены как минимум двумя тревожными кнопками. Главная задача охранника вовремя нажать ее и, по-возможности, преградить путь злоумышленниками. В случае чрезвычайных ситуаций во всех учебных заведениях разработан план действий, регулярно проводятся тренировки, в укрытиях есть запас воды и сухпайков.


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#охрана школ #облсовет

Комментарии (4)

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ник

22 минуты назад
Даже странно, там же наверняка миллионы платят
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Эхо

22 минуты назад
Сомневаюсь, что охранники пенсионеры могут сдать ГТО для возраста 35-50 лет, поэтому все ваши корочки это просто чтоб были для проверяющих. Как мне кажется, что одна из ответственных работ это охрана наших детей и подходить спустя рукава к этому вопросу просто нельзя, как и доверять охрану пенсионеру - бабульке.
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Родитель

29 минут назад
Во второй школе стоит СКУД, а толку то? Не работает. Зачем поставили, потратили деньги, если он не настроен? Одни сказки рассказывают. А по факту- охраны, как не было, так и нет!
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Ну

41 минуту назад
Платите нормально и будут молодые спецы. А на нет и......
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