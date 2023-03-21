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Минстрой разработал закон о свободной экономической зоне в новых регионах
Создание свободной экономической зоны в новых регионах власти анонсировали еще в октябре, теперь кабмин определился с параметрами особого режима на этих территориях.
По мнению министерства, принятие документа позволит "обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов". СЭЗ планируется создать на всей территории этих регионов на срок до конца 2050 года. Для сравнения, срок функционирования СЭЗ в Крыму и Севастополе — до конца 2039 года.
Участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории новых регионов либо иметь там филиалы. Объем капиталовложений резидента в первые три года должен быть равен не менее 3 млн рублей для МСП, для других компаний — не менее 30 млн рублей. Но при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок требуемый объем будет меньше — не менее 1 млн рублей.
Сейчас в России функционируют 50 особых (свободных) экономических зон. Среди них 31 промышленно-производственная, семь технико-внедренческих, десять туристско-рекреационных и две портовые. По данным Минэкономразвития, в них зарегистрированы 1019 резидентов, из которых более 130 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран.
Закон планируется ввести в силу 1 января 2024 года.