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45 минут назад

Минстрой разработал закон о свободной экономической зоне в новых регионах

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#экономика #свободная экономическая зона

Создание свободной экономической зоны в новых регионах власти анонсировали еще в октябре, теперь кабмин определился с параметрами особого режима на этих территориях.

Минстрой разработал законопроект о создании свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Законопроект был одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности 20 марта, - рассказал РБК источник, знакомый с повесткой заседания.

По мнению министерства, принятие документа позволит "обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов". СЭЗ планируется создать на всей территории этих регионов на срок до конца 2050 года. Для сравнения, срок функционирования СЭЗ в Крыму и Севастополе — до конца 2039 года.

Участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории новых регионов либо иметь там филиалы. Объем капиталовложений резидента в первые три года должен быть равен не менее 3 млн рублей для МСП, для других компаний — не менее 30 млн рублей. Но при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок требуемый объем будет меньше — не менее 1 млн рублей.

Сейчас в России функционируют 50 особых (свободных) экономических зон. Среди них 31 промышленно-производственная, семь технико-внедренческих, десять туристско-рекреационных и две портовые. По данным Минэкономразвития, в них зарегистрированы 1019 резидентов, из которых более 130 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран.

Закон планируется ввести в силу 1 января 2024 года.

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#экономика #свободная экономическая зона

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