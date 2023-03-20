Общество

38 минут назад

На Соколе попробуют решить проблему желтой воды промывкой труб

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#отключения #водоснабжение
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На Соколе попробуют решить проблему желтой воды промывкой труб

Целый день практически во всем районе не будет воды

Как говорится в факсограмме «РВК-Липецк» направленной в сокольский ТОС, Роспотребнадзор. МЧС, департамент ЖКХ администрации Липецка, с одиннадцати вечера 21-го марта и до пяти вечера 22-го марта на большинстве улиц Сокола будет проводиться промывка водопровода.

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Решение промыть водопроводную систему на Соколе «РВК-Липецк» приняло после  встречи с активными жителями района и членами местного ТОСа, состоявшейся 6 марта. Сокольцы жаловались на желтую воду, которая течет из их кранов уже целый год. В сентябре «РВК-Липецк» уже промывала водопровод на Соколе, но результата это не принесло.
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#отключения #водоснабжение
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Комментарии (2)

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МестныйЯ

5 минут назад
За такое качество воды можно попробовать её оплатить. А можно и не оплатить. Кстати, кто будет оплачивать ресурс, затраченный на промывку? ;)
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После

10 минут назад
Этих промывок как раз вода черная. Лучше не трогайте гнилые трубы
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