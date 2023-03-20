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Рецидивиста подозревают в избиении до смерти 47-летней сожительницы

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#убийство
Рецидивиста подозревают в избиении до смерти 47-летней сожительницы

Следствие нашло доказательства его причастности к преступлению на месте происшествия - квартире на улице Советской.

В Липецке на время следствия заключен под стражу 31-летний житель улицы Советской. Он подозревается в избиении до смерти 47-летней сожительницы. Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 16 марта в квартире на улице Советской пьяный мужчина жестоко избил сожительницу. От полученных травм 47-летняя женщина умерла. Доказательства причастности подозреваемого к преступлению следствием получены при осмотре квартиры. Известно, что мужчина был неоднократно судим за преступления против собственности и половой неприкосновенности.

 
2 873
#убийство

Комментарии (2)

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КОМДИВ

3 минуты назад
Эх бабенки бабенки ! Неужели вам нормальных мужиков не хватает...
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Я

34 минуты назад
По неосторожности, вы это серьёзно
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