Рецидивиста подозревают в избиении до смерти 47-летней сожительницы

Следствие нашло доказательства его причастности к преступлению на месте происшествия - квартире на улице Советской.

В Липецке на время следствия заключен под стражу 31-летний житель улицы Советской. Он подозревается в избиении до смерти 47-летней сожительницы. Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



По данным следствия, 16 марта в квартире на улице Советской пьяный мужчина жестоко избил сожительницу. От полученных травм 47-летняя женщина умерла. Доказательства причастности подозреваемого к преступлению следствием получены при осмотре квартиры. Известно, что мужчина был неоднократно судим за преступления против собственности и половой неприкосновенности.





