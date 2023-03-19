Общество
45 минут назад
В Грязях сломали сломали знак «Я люблю Арбат»
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На грязинском «Арбате», как называют улицу Правды, произошел акт вандализма
Неизвестные сломали знак «Я люблю Арбат», сообщает паблик «Подслушано Грязи».
Арбатом в Грязях называют улицу Правды.
Эту улицу в ближайшем будущем местные власти намерены сделать еще более благоустроенной, туристической достопримечательностью с детскими кафе, площадками, качелями, плоскостным фонтаном, местами отдыха.
- Информация, изложенная в публикации будет проверена сотрудниками полиции, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Арбатом в Грязях называют улицу Правды.
Эту улицу в ближайшем будущем местные власти намерены сделать еще более благоустроенной, туристической достопримечательностью с детскими кафе, площадками, качелями, плоскостным фонтаном, местами отдыха.
- Информация, изложенная в публикации будет проверена сотрудниками полиции, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
2 191
Вот именно
Мимоходом