Общество

45 минут назад

В Грязях сломали сломали знак «Я люблю Арбат»

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#вандализм #хулиганство
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В Грязях сломали сломали знак «Я люблю Арбат»

На грязинском «Арбате», как называют улицу Правды, произошел акт вандализма

Неизвестные сломали знак «Я люблю Арбат», сообщает паблик «Подслушано Грязи».

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Арбатом в Грязях называют улицу Правды.

Эту улицу в ближайшем будущем местные власти намерены сделать еще более благоустроенной, туристической достопримечательностью с детскими кафе, площадками, качелями, плоскостным фонтаном, местами отдыха.

- Информация, изложенная в публикации будет проверена сотрудниками полиции, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.


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#вандализм #хулиганство
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Комментарии (2)

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Вот именно

7 минут назад
Люди любят правду, а не втирательство.
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Мимоходом

29 минут назад
Ну и поставьте там "Я люблю Правду". А Арбат - это прерогатива Москвы.
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