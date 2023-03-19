Липчанка обокрала пенсионерку представившись «гендиректором» Пенсионного Фонда России

Дважды судимая мать двоих детей из Липецка поучаствовала в краже 1 миллиона 300 тысяч рублей у пожилой липчанки, и лично своровала у курской пенсионерки 350 тысяч

В соседнем Курске состоялся судебный процесс над 31-летней липчанкой, которую приговорили за мошенничество к 4 годам колонии общего режима и одному году ограничения свободы.



Судили женщину по двум эпизодам. Первый эпизод произошел в Липецке в декабре 2021 года. Кто-то, чью личность так и не удалось установить следствию, позвонил 77-летней пенсионерке, представившись заместителем руководителя Пенсионного Фонда России и сообщил, что женщине положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, предупредив, что деньги ей лично принесет сотрудница фонда. Также «замруководителя ПФР» доверительно сообщил бабушке, что предстоит денежная реформа и необходимо обменять все имеющиеся дома наличные на купюры нового образца.



Как потом установило следствие, к пенсионерка приехала домой 31-летняя липчанка, мать двоих детей, ранее дважды судимая. Забрала 1 миллион 300 тысяч наличности, якобы для обмена купюр, и скрылась. Как потом сама сообщит на следствии липчанка, действовала она как курьер, работая на неведомых ей лиц. Часть денег перевела на

определенные расчетные счета, оставив себе, как и договаривались с организатором мошеннической схемы, определенный процент.



Но в следующий раз женщина действовала уже самостоятельно. 22 апреля прошлого года в соседнем Курске она позвонила 85-летней пенсионерке и представилась «генеральным директором Пенсионного Фонда России», рассказав липецкую легенду.



Когда, будучи уже в квартире курской пенсионерки, та отправилась искать свой паспорт, мошенница обнаружила ее личные накопления – 350 тысяч рублей, украла их и скрылась с места преступления, сообщили в объедененной пресс-службе судебной системы Курской области.



