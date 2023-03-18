Завтра в Липецкой области без осадков и до +7

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области высокого атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 марта – 0-1 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 20 и 21 марта – 3-6 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 марта в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от +2 до +7 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем она составит от +2 до +4 градусов.

День 19 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 26 градусов мороза.