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сегодня, 09:37
В Новосибирске самолет прервал взлет из-за неисправности
В новосибирском аэропорту Толмачево самолет по технической причине прекратил разбег на взлетной полосе, передает Интерфакс со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
"По предварительным данным сегодня около 7 часов местного времени в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина при выполнении рейса по маршруту "Новосибирск - Нижневартовск" воздушное судно авиакомпании "Сибирь" по решению экипажа прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине", - говорится в сообщении.
На борту находились 79 пассажиров. Самолет отстранили от полетов до устранения неисправности. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров
"По предварительным данным сегодня около 7 часов местного времени в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина при выполнении рейса по маршруту "Новосибирск - Нижневартовск" воздушное судно авиакомпании "Сибирь" по решению экипажа прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине", - говорится в сообщении.
На борту находились 79 пассажиров. Самолет отстранили от полетов до устранения неисправности. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров