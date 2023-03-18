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сегодня, 09:37

В Новосибирске самолет прервал взлет из-за неисправности

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В новосибирском аэропорту Толмачево самолет по технической причине прекратил разбег на взлетной полосе, передает Интерфакс со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

"По предварительным данным сегодня около 7 часов местного времени в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина при выполнении рейса по маршруту "Новосибирск - Нижневартовск" воздушное судно авиакомпании "Сибирь" по решению экипажа прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине", - говорится в сообщении.

На борту находились 79 пассажиров. Самолет отстранили от полетов до устранения неисправности. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров
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