Покусанный мальчик получит 50 000 рублей от хозяйки собаки

Собака гуляла без присмотра, без поводка и намордника.

Грязинский городской суд рассмотрел дело в интересах несовершеннолетнего ребенка о компенсации морального вреда за укус собаки. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё 1 октября прошлого года мальчика покусала собака, которую хозяйка выгуливала без присмотра, без поводка и намордника.



Женщину оштрафовали за это по статье 8.4 КоАП Липецкой области «Нарушение требований общественной безопасности при содержании животных» на 1 500 рублей.



Мальчик обращался за помощью в Грязинскую ЦРБ. После укуса на ноге остались гематомы, нога ребенка сильно опухла, появилась нестерпимая боль, несколько суток из-за постоянной боли ребенок почти не спал. Ему делали уколы, ежедневно проводили обработку раны.



Нога болела месяц. Ребенок постоянно плакал, появились страхи, боязнь собак, ему снились кошмары, психологическое состояние ребенка вызывало опасения — настроение у него сменилось на пессимистическое, появилась раздражительность. Ребенок категорически отказывался самостоятельно ходить по улице, опасаясь нового нападения собаки. Родителям даже пришлось обращаться с ним к психиатру детской поликлиники.



При этом ответчик с родителями ребенка после случившегося не связывалась, дверь им не открывала, справку о наличии у собаки прививок не предоставила.



За интересы ребёнка вступилась прокуратура. В результате с хозяйки собаки взыскана компенсация морального вреда в 50 тысяч рублей.



Решение ещё не вступило в силу.