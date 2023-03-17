Происшествия

сегодня, 15:22

В посылке в следственный изолятор обнаружили три сим-карты

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#УФСИН
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В посылке в следственный изолятор обнаружили три сим-карты

На этот раз запрещёнку пытались отправить в СИЗО на улице Ковалёва.

В следственном изоляторе №1 на улице Ковалёва при досмотре посылки для обвиняемого был обнаружен сверток, в котором находились три сим-карты.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, сим-карты изъяты, проводится проверка.
1 257
#УФСИН
1

Комментарии (1)

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Да уж....

24 минуты назад
Не могу понять, почему нельзя поставить GSM-глушилки?
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