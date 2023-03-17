Происшествия
сегодня, 15:22
В посылке в следственный изолятор обнаружили три сим-карты
На этот раз запрещёнку пытались отправить в СИЗО на улице Ковалёва.
В следственном изоляторе №1 на улице Ковалёва при досмотре посылки для обвиняемого был обнаружен сверток, в котором находились три сим-карты.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, сим-карты изъяты, проводится проверка.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, сим-карты изъяты, проводится проверка.
Да уж....