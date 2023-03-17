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35 минут назад

Почта Литвы временно приостановила прием бандеролей и посылок в РФ

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#почта #посылки #Литва

Госпочта Литвы начнет отправлять только те посылки в Россию, чье содержание будет известно.

Государственная почта Литвы Lietuvos pastas приостанавливает отправку посылок в Россию, - передает "Интерфакс". Рассчитывать же на отправление теперь может лишь та корреспонденция, категория вещей которой будет известна.

Помимо санкций ЕС, данная мера была мотивирована решением Латвии, которая ранее предъявила аналогичные требования к посылкам в Россию.

"В настоящее время у Lietuvos pastas нет решения о том, как передать необходимые данные, поэтому она не может выполнить это требование. Почта Латвии не установила переходный период для изменений, поэтому литовская почта не смогла подготовиться к ним заранее", — пояснили в Lietuvos pastas, указав, что письменная корреспонденция из страны отправляется в Россию без изменений.

В марте прошлого года Lietuvos pastas прекратила отправку коммерческих посылок в Россию, почтовые отделения также прекратили денежные переводы в Россию и Белоруссию и из них.
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#почта #посылки #Литва

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