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сегодня, 12:10
Посол РФ опроверг информацию о введении Индией потолка цен на российскую нефть
Подобные вбросы, по словам дипломата, появляются регулярно.
Сообщения о том, что Индия придерживается политики потолка цен на российскую нефть, не является достоверной, - заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
Так он прокомментировал информацию о том, что Индия не будет нарушать установленный Западом потолок цен на российскую нефть.
"Такие вбросы появляются регулярно", — отметил дипломат.
По его словам, Индия не является участником механизма ценового потолка на российскую нефть и неоднократно высказывала свои сомнения на счет эффективности такого механизма.
При этом посол не стал раскрывать цену закупок российской нефти Индией, подчеркнув, что это является коммерческой тайной, - передает Bfm.ru.
Так он прокомментировал информацию о том, что Индия не будет нарушать установленный Западом потолок цен на российскую нефть.
"Такие вбросы появляются регулярно", — отметил дипломат.
По его словам, Индия не является участником механизма ценового потолка на российскую нефть и неоднократно высказывала свои сомнения на счет эффективности такого механизма.
При этом посол не стал раскрывать цену закупок российской нефти Индией, подчеркнув, что это является коммерческой тайной, - передает Bfm.ru.