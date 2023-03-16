В России

59 минут назад

РФ сократила объемы вложений в госбумаги США с $629 млн до $67 млн

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#экономика #вложения

Объем вложений России в американские государственные облигации составил $67 млн в январе.

В Минфине США заявили, что РФ в 9 раз сократила вложения в американские государственные облигации — до 68 миллионов долларов, - говорится на официальном сайте ведомства.

По информации американского казначейства, в декабре 2022 года объем вложений РФ в государственные облигации США составил 629 миллионов долларов, тогда как в октябре показатель был равен 2,034 миллиарда долларов, - передает Lenta.ru.

Но в январе 2023 года объем российских вложений составил всего 54 миллиона долларов в долгосрочные облигации и 13 миллионов долларов — в краткосрочные.


47
#экономика #вложения

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