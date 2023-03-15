В Госжилинспекцию поступили 54 обращения по начислениям за ОДН

Жильцам двух домов сделали корректировку платы не за 4 месяца, а за год.

С момента поступления первых платежек на оплату коммунальных ресурсов, затраченных на общедомовые нужды, в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области поступило 54 обращения по вопросу правильности начисления платы.



«По двум из них уже завершены проверки, которые показали, что жильцам домов №40 по улице Терешковой и №43 по улице Гагарина АО «Квадра»-«Липецкая генерация» выполнила перерасчет за горячую воду в целях содержания общего имущества за календарный год. Это нарушает требования постановления Правительства РФ №92, вступившего в силу с 1 сентября 2022 года – корректировка платы должна была быть проведена за четыре месяца – с 1 сентября по 31 декабря 2022 года», - отмечают в Госжилинспекции.



И.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев вынес предостережение в отношении АО «Квадра»-«Липецкая генерация» о выполнении перерасчета и исключения платы за ОДН жителям за январь-август 2022 года.