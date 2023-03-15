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В Госжилинспекцию поступили 54 обращения по начислениям за ОДН

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#ОДН #ЖКХ
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В Госжилинспекцию поступили 54 обращения по начислениям за ОДН

Жильцам двух домов сделали корректировку платы не за 4 месяца, а за год.

С момента поступления первых платежек на оплату коммунальных ресурсов, затраченных на общедомовые нужды, в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области поступило 54 обращения по вопросу правильности начисления платы.

«По двум из них уже завершены проверки, которые показали, что жильцам домов №40 по улице Терешковой и №43 по улице Гагарина АО «Квадра»-«Липецкая генерация» выполнила перерасчет за горячую воду в целях содержания общего имущества за календарный год. Это нарушает требования постановления Правительства РФ №92, вступившего в силу с 1 сентября 2022 года – корректировка платы должна была быть проведена за четыре месяца – с 1 сентября по 31 декабря 2022 года», - отмечают в Госжилинспекции.

И.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев вынес предостережение в отношении АО «Квадра»-«Липецкая генерация» о выполнении перерасчета и исключения платы за ОДН жителям за январь-август 2022 года.
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#ОДН #ЖКХ
3

Комментарии (1)

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Гостья1

42 минуты назад
Когда будут согласованы сроки снятия ОБЩЕДОМОВЫХ и ПОКВАРТИРНЫХ приборов учёта,проверка всех фактически проживающих в квартирах жильцов в квартирах без счётчиков ,снимать показания надо на единую дату. Учёт за разные временные даты в месяце не отражает достоверность и не может быть применен при взыскании недостачи.Данные за разный временной отрезок не могут служить основанием для взыскания недостачи согласно правил ведения бухучета!!! Перерасчёт делать надо всем жителям,где не сверены данные. Закон никто не отменял.
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