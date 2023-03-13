Общество
29 минут назад
Прокуратура выявила нарушения в работе «РВК-Липецк» в ходе проверки по переливу канализационных стоков
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Завершилась проверка по коммунальному «водопаду» на улице Карла Либкнехта 2-я.
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Напомним, 9 февраля мы рассказали, что в районе Сокола появился коммунальный «водопад». В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Карла Либкнехта 2-я, где произошла утечка из канализационного колодца.
- Вот такая речка у нас потекла, воняет до безобразия, - пожаловались липчане.
Липецкая природоохранная прокуратура по поручению прокуратуры области провела проверку по факту перелива канализационных стоков на почву, и пришла к выводу, что несоблюдение норм и правил эксплуатации сети канализации повлекло её переполнение и, как следствие, привело к переливу канализационных стоков на прилегающий земельный участок.
«В функции организации водопроводно-канализационного хозяйства входят, в том числе надзор за состоянием и сохранностью сети, устройств и оборудования на ней, техническим состоянием сети, устранение засора и излива сточных вод на поверхность», - отметили в прокуратуре.
В связи с выявленными нарушениями в адрес ООО «РВК-Липецк» было внесено представление.
- Вот такая речка у нас потекла, воняет до безобразия, - пожаловались липчане.
Липецкая природоохранная прокуратура по поручению прокуратуры области провела проверку по факту перелива канализационных стоков на почву, и пришла к выводу, что несоблюдение норм и правил эксплуатации сети канализации повлекло её переполнение и, как следствие, привело к переливу канализационных стоков на прилегающий земельный участок.
«В функции организации водопроводно-канализационного хозяйства входят, в том числе надзор за состоянием и сохранностью сети, устройств и оборудования на ней, техническим состоянием сети, устранение засора и излива сточных вод на поверхность», - отметили в прокуратуре.
В связи с выявленными нарушениями в адрес ООО «РВК-Липецк» было внесено представление.
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