В районе Сокола появился коммунальный «водопад»

Утечку из канализационного колодца устраняют.

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В редакцию GOROD48 обратились жители района Сокола. На улице Карла Либкнехта 2-я накануне появился коммунальный водопад.



- Вот такая речка у нас потекла, воняет до безобразия, - жалуются липчане.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», заявка от жителей улицы была. Произошла утечка из канализационного колодца. Сегодня над устранением утечки работают.