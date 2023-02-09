Происшествия

сегодня, 16:01

В районе Сокола появился коммунальный «водопад»

8 751
#ЖКХ #вода
1

Утечку из канализационного колодца устраняют.

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В редакцию GOROD48 обратились жители района Сокола. На улице Карла Либкнехта 2-я накануне появился коммунальный водопад.

- Вот такая речка у нас потекла, воняет до безобразия, - жалуются липчане.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», заявка от жителей улицы была. Произошла утечка из канализационного колодца. Сегодня над устранением утечки работают.
8 751
#ЖКХ #вода
1

Комментарии (8)

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вот это Да

13 минут назад
это ОДН течет мартовский
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НКВД

24 минуты назад
Потому, что "У нас была лучшая команда за всю историю мэрии".
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Ванька Грозный

34 минуты назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Коллекторы надо промывать хотябы раз в год.

45 минут назад
Опять пионино в унитаз смыли? Это же потом опубликуют по сводкам РВК.
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УЖАС нашего городка

53 минуты назад
Игорь, как раз вовремя:)) Сокол будет рад квитанциям!
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Гость.

56 минут назад
Игорь, Это не ОДН а водоотведение которое берется за горячие и холодную воду и причем суммируется .
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Гость

57 минут назад
Да это ещё не долго течёт
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Игорь

сегодня, 16:12
Не забудьте оплатить ОДН!!!
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