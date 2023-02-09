Происшествия
сегодня, 16:01
В районе Сокола появился коммунальный «водопад»
Утечку из канализационного колодца устраняют.
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В редакцию GOROD48 обратились жители района Сокола. На улице Карла Либкнехта 2-я накануне появился коммунальный водопад.
- Вот такая речка у нас потекла, воняет до безобразия, - жалуются липчане.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», заявка от жителей улицы была. Произошла утечка из канализационного колодца. Сегодня над устранением утечки работают.
- Вот такая речка у нас потекла, воняет до безобразия, - жалуются липчане.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», заявка от жителей улицы была. Произошла утечка из канализационного колодца. Сегодня над устранением утечки работают.
вот это Да
НКВД
Ванька Грозный
Коллекторы надо промывать хотябы раз в год.
УЖАС нашего городка
Гость.
Гость
Игорь