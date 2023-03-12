В понедельник в Липецкой области до +5

Ночью 13 марта Липецкая область окажется в тылу циклона – ожидаются небольшие осадки. Днем 13 марта и 14-15 марта атмосферное давление в регионе начнет расти, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-4 градуса тепла, что на 3-7 градусов выше нормы,.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от 0 до +5 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем она составит от +1 до +3 градусов.



День 13 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1932 году – 24 градусов мороза.