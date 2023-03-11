Знаете ли вы, что одним из руководителей восстания Степана Разина был наш земляк?

В 1670 году в Москву из Белгорода привели закованного в кандалы косматого мужика — атамана Федора Колчева, одного из трех самых преданных и лютых сподвижников Стеньки Разина. На вопрос из коих он мест, Федор Колчев ответил, что родом из города Добрый на реке Воронеж. Рассказом о Федоре Колчеве мы продолжаем нашу рубрику #знаете ли вы.

В XVII веке территория нашей области была местом неспокойным. Русское государство отгородилось от набегов ногайцев и крымских татар цепью крепостей засечных черт — укрепрайонов древности. Поблизости от нынешнего Липецка, которого в то время еще не существовало, стояли крепости Романов, Белоколодск, Сокольск, и Добрый. Ныне это села Ленино, Пады, Доброе и несколько улиц в липецком районе Сокол. Населяли крепости служивые люди, набранные в основном из крестьян.Одним из таких служивых людей был уроженец Доброго Федор Колчев — копейщик белгородского полка. Известно, что в 1665 году Федька дезертировал и подался на вольный Дон, где жил в казачьих городках. Как раз в те времена там действовал принцип «С Дону выдачи нет».Казачьи городки укрывали беглых крестьян и служивых людей. На вольном Дону те становились людьми голутвинными, беднейшей казацкой прослойкой, не имевшей никакого имущества. Казацкая голытьба была легка на подъем для любых «воровских походов». Отчаянные «воровские казаки» нападали на торговые суда на Волге и Каспии, могли даже забраться в Крым, пограбить и побить тамошних татар и быстро уйти.Действовали они не получая официального «благословения» большого казачьего круга и атаманов. Но это не говорит о том, что тем не было ничего не известно. «Воровские казаки» действовали, скорее, с молчаливого согласия атаманов и делились добычей с оседлыми — «домовитыми» казаками.В 1667 году атаман Степан Разин, он, кстати, был как раз из «домовитых» казаков, набирает отряд голутвинных людей и отправляется в поход «За зипунами» т.е. просто в грабительский набег на Волгу. Позже этот поход перерастет в кровавую крестьянскую войну с тысячами жертв.В числе соратников Разина оказался и добровский копейщик Федька Колчев.Судя по всему, Федор Колчев был отчаянным рубакой, так как у Степана Разина он стал одним из видных военачальников. В энциклопедических источниках о мятеже Разина Колчев упоминается как один из нескольких его близких соратников, и руководителей восстания. Он участвовал в походе «За зипунами» на Волгу, штурмах Царицына, Астрахани и Червленого Яра.В 1670 году, когда крестьянская войны была в самом разгаре, Колчев получает от Разина самостоятельное задание - взять крепость Острогожск. Тогда это была Слободская Украина. Ныне Острогожск — Воронежская область.Еще раньше Степан Разин установил связь со служившим в крепости полковником Иваном Зиньковским. Запорожский казачий полковник Зиньковский после Белоцерковского мира заключенного между казацким гетманом Богданом Хмельницким и коронным гетманом Польско-Литовской республики Потоцким, ушел в русское подданство. Он предложил царю Федору Михайловичу построить крепость на берегу реки Тихая Сосна и сформировать черкаский полк. Черкасами в то время называли, в том числе и малороссов, то есть украинцев.Царь разрешил реализовать эти планы и Зиньковский, под руководством русского воеводы Федора Арсеньева, построил крепость Острогожск. Когда же вспыхнула крестьянская война, которая распространилось и на всю левобережную Украину, вступил в сговор с Разиным.В письме к Степану Разину Зиньковский заверил его, что как только казаки появятся в Острогожске, гарнизон крепости перейдет на его сторону. Далее разинцы, объединившись с черкасами, собирались захватить и соседние города-крепости.В поход на Острогожск Разин провожал Колчева и три тысячи казаков из Царицина лично. 9 сентября 1670 года караульные черкасы Зиньковского пропустили казаков Колчева в крепость и город был взят без сопротивления. Воевода крепости Мезенцев по решению казачьего круга был утоплен. Казну городу казаки разграбили.Перед населением Острогожска казаки зачитали грамоту от Степана Разина, в которой он приглашал всех желающих в свое войско. К атаману Колчеву примкнули четыре сотни острогожцев, и войско тут же двинулось на штурм соседнего города-крепости Ольшанска.Ольшанск пал без боя. Более того, население перешло на сторону разинцев. Воеводу Ольшанска Беклемишева сбросили с крепостной башни, нескольких бояр убили, и утопили двух находившихся в городе иностранцев.Все происходило в один день, 9 сентября. Буквально на марше.После взятия двух городов казаки вернулись в Острогожск. Там собрался большой круг, на котором казаки решили идти на крепость Коротояк. Но уже на следующий день все перевернулось для повстанцев с ног на голову.10 сентября острогожские купцы, духовенство и богатое население устроили переворот. Уставшие черкасы разошлись по домам. А хорошо вооруженные заговорщики напали на оставшихся донских казаков, часть перебили, часть сбежала, но в руки городской вооруженной знати попали главари — атаман Колчев, его помощник есаул Федор Агеев и предатель Зинковский.Всех, кроме Федора Колчева казнили там же, в Острогожске. Полковника Зиньковского расстреляли, его жене отрубили голову. Многих участников мятежа повесили. Виселицы стояли по берегам Тихой Сосны.Федора же Колчева сначала отправили в Белгород для следствия, а потом для суда привели в Москву.Казнили Колчева на Болотной площади, там же где четвертовали Разина и его брата Фрола. Федьке сначала отрубили руки по локоть, ноги по колена, а затем повесили.Так закончил свою жизнь уроженец города-крепости Добрый.