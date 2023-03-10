Сегодня в Липецке: Рахманинов, старинная рукопись и кому не стоит ждать прибавки к зарплате

Рассказываем всё самое необходимое про наступающую пятницу.

Дождь и мокрый снег

Сегодня немного похолодает по сравнению со вчерашним аномально тёплым для начала марта (до +7) днём. Сегодня ждут от 1 до 3 градусов тепла, а также – осадки. Они пройдут в виде дождя и мокрого снега.







Кому отключат воду на день, а кому – на два часа

В Липецке продолжаются плановые отключения холодной воды, которые сегодня вновь затронут многих.

С 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают жители улиц 8 марта, 21; Аносова, 2,4; Дзержинского, 5,7, 13; Кузнечной, 1, 2, 4, 4а, 6; проспекта Мира, 1, 2, 2а, 3е, 4, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20; улицы Островского, 2; Разина, 1. В это же время перекроют воду и в частном секторе на улицах XX Партсъезда, Арктической, Красной, Маяковского.







Кроме того, по некоторым адресам сегодня воду будут перекрывать не на весь день, а на несколько часов. Так, в промежутке с 10:00 до 17:00 примерно двухчасовое отключение ждёт липчан, живущих на улице Балмочных, 30; З.Космодемьянской, 2/1, 4 а; Тельмана, 90. На 2 часа останется без воды и областная детская клиническая больница на Московской, 6б.

А в промежутке с 10:00 до 16:00 из-за замены пожарного гидранта на пару часов пересохнут краны на улице Кондарева, 1, 3, 3а, 5, 7, 9.

Пробки

Пятница, хоть из дома не выезжай. День – чемпион по пробкам, да к тому же сегодня из-за возможных дождя и мкорого снега может существенно уменьшится видимость, что увеличит риск аварий. Но и без них город поедет медленнее. Поэтому настоятельно рекомендуем перед выездом потратить пару минут на изучение «Яндекс-пробок» или тому подобных приложений. Возможно, это поможет вам сэкономить целую вечность в дороге.

Рахманинов

Липецкий Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18) сегодня в 18:00 приглашает на концерт классической музыки «Наследие», который посвящён 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.







Перед зрителями выступят Липецкий симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и дирижёра Константина Баркова, солист лауреат международных конкурсов Сергей Терехов (фортепиано, Липецк).

Прозвучат концерт для фортепиано с оркестром №4, сочинение 40 и каприччио на цыганские темы, сочинение 12.

Выставка «Рукопись, найденная в Сарагосе»

В областном Выставочном зале (ул. Ленина, 9а) сегодня в 17:00 откроется новая экспозиция декоративно-прикладного искусства, живописи и графики «Рукопись, найденная в Сарагосе».

Посетители смогут увидеть произведения шести московских художников - Наталии Лаптевой, Вероники Гараниной, Татьяны Новиковой, Антона Белянкина, Александры Стрелковой, Ольга Носенко выполнение в различных техниках: керамика, стекло, графика, фото, мозаика, вышивка, куклы, видеоарт. Все работы объединяет роман Яна Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе».







Роман (незавершённый) написал польский аристократ в начале XIX века, в нём он пишет о своём земляке, который жил на сотню лет раньше и участвовал в войне за Испанское наследство (1701-1714). Пытаясь попасть к своим в Мадриде, он встретил цыганский табор, в котором ему рассказали немало удивительных историй, касающихся многих исторических эпох – от Древнего Востока, до Мексики времён испанских завоеваний, Италии, Испании, Марокко нового времени. Истории о сокровищах, путешествиях и приключениях лежат в основе романа и, соответственно, произведений, представленных на липецкой выставке.

Выставка будет работать до 23 апреля, в среду – воскресенье с 10:00 до 19:00.

Аксессуар на трёх ногах

В музее современной скульптуры на Студёновской, 39б сегодня пройдёт необычный мастер-класс. Участникам предоставят на выбор два рисунка медальона, а затем из одного помогут вылепить глиняную кружку на трёх ножках, которая станет приятным дополнением к декору трапезы или стильным подарком для ваших родных или друзей.

Проведёт мастер-класс «Кружечка с медальоном» заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Липецкого историко-культурного музея Елена Дмитренко. Начало в 18:30.







Для участия необходима предварительная запись по телефону +7 (901) 910-13-10 – можно позвонить или оставить сообщение на Whatsapp, Viber, Telegram.

Самые спортивные семьи Липецка

В ФОК «Плямя» (ул. Ильича, 31а) сегодня в 11:00 пройдёт муниципальный этап фестиваля ГТО среди семейных команд Липецка.

Комплекс ГТО – это хорошо, особенно, когда сдают и папа, и мама, и дети.



Как получить прибавку к жалованию?



Каждый из нас хотел бы получать больше денег, специалисты Роскачества по этому поводу даже выпустили специальное разъяснение, кому положена набавка, например, за стаж?

Надбавка – это регулярная доплата к заработной плате. С её помощью работодатель может, например, стимулировать людей оставаться на одном рабочем месте, чтобы препятствовать текучке кадров. Надбавки учтены в Трудовом кодексе РФ - ст. 129 ТК РФ, а их виду устанавливаются .ст. 57, 135 ТК РФ.







Что влияет на размер надбавки?

- Размер оклада. Ведь иногда доплату устанавливают в процентах от оклада;

- Регион. Например, на Северы районные коэффициенты повышены:

- Вид деятельности. Работа, например, на вредном производстве подразумевает надбавки.

Все случаи здесь конкретны, вдобавок работодатель сам по своему усмотрению может увеличивать выплаты любой категории или даже конкретным сотрудникам.

А вот для бюджетных предприятий закон устанавливает обязанность выплачивать госслужащим надбавку за стаж. Так, оплату труда гражданских служащих на федеральном уровне регулирует Закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ.

Правила расчета таковы:

- Учитывается только стаж по основному месту работы.

-Для отдельных категорий военнослужащих расчет стажа может исчисляться согласно дополнительным положениям.

- В стаж рабочей деятельности включается отпуск по уходу за ребенком с сохранением рабочего места.

- Для работников социальной сферы в расчет принимается время осуществления трудовой деятельности в государственных организациях, вне зависимости от того, кому предприятие подчинялось.

Есть и один нюанс: работающим пенсионерам не положена надбавка за стаж. Но для отдельных регионов и профессий есть исключения, уточнить все вопросы можно в местном отделении Социального фонда.

Дорогие липчане! Два рабочих дня после 8 марта пролетают быстро и вот уже на носу пара выходных. Мы вас с этим поздравляем, но пока ещё не время уходить в отдых с головой. Не забывайте интересоваться новостями на GOROD48, чтобы не пропустить ничего интересного и полезного. Мы ждём вас снова и снова.