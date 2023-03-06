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В Москве вспыхнул пожар в высотке ЖК «Михайловский парк»

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#пожар #высотка
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Пожар произошел в жилой высотке ЖК "Михайловский парк".

Пожар произошел в высотке ЖК "Михайловский парк" на юго-востоке Москвы, его уже ликвидировали, - рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Улица Михайлова, 30а, корпус 4. Происходило загорание в квартире на 23-м этаже. Площадь устанавливается", - отметили в сообщении.

Уточняется, что в 13.13 пожар был потушен. "По пострадавшим сведений не поступало", - добавили в ведомстве.

Ранее Bfm.ru сообщал, что люди на 23-м этаже просят о помощи.

Отмечалось, что на место прибыли первые пожарные подразделения, проводится разведка. В горящем доме находится 30 этажей.

По данным на 13:30 мск, пожар потушен, площадь возгорания составила 10 квадратных метров, - сообщили в региональном управлении МЧС.

В большинстве пожарных гарнизонов России имеются автолестницы, которые могут ликвидировать пожар на высоте 30 метров, то есть на уровне 9-10 этажей. Имеются и лестницы высотой 50 метров, достающие до 17–18 этажей.
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#пожар #высотка
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