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сегодня, 14:09
В Москве вспыхнул пожар в высотке ЖК «Михайловский парк»
Пожар произошел в жилой высотке ЖК "Михайловский парк".
Пожар произошел в высотке ЖК "Михайловский парк" на юго-востоке Москвы, его уже ликвидировали, - рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Улица Михайлова, 30а, корпус 4. Происходило загорание в квартире на 23-м этаже. Площадь устанавливается", - отметили в сообщении.
Уточняется, что в 13.13 пожар был потушен. "По пострадавшим сведений не поступало", - добавили в ведомстве.
Ранее Bfm.ru сообщал, что люди на 23-м этаже просят о помощи.
Отмечалось, что на место прибыли первые пожарные подразделения, проводится разведка. В горящем доме находится 30 этажей.
По данным на 13:30 мск, пожар потушен, площадь возгорания составила 10 квадратных метров, - сообщили в региональном управлении МЧС.
В большинстве пожарных гарнизонов России имеются автолестницы, которые могут ликвидировать пожар на высоте 30 метров, то есть на уровне 9-10 этажей. Имеются и лестницы высотой 50 метров, достающие до 17–18 этажей.
"Улица Михайлова, 30а, корпус 4. Происходило загорание в квартире на 23-м этаже. Площадь устанавливается", - отметили в сообщении.
Уточняется, что в 13.13 пожар был потушен. "По пострадавшим сведений не поступало", - добавили в ведомстве.
Ранее Bfm.ru сообщал, что люди на 23-м этаже просят о помощи.
Отмечалось, что на место прибыли первые пожарные подразделения, проводится разведка. В горящем доме находится 30 этажей.
По данным на 13:30 мск, пожар потушен, площадь возгорания составила 10 квадратных метров, - сообщили в региональном управлении МЧС.
В большинстве пожарных гарнизонов России имеются автолестницы, которые могут ликвидировать пожар на высоте 30 метров, то есть на уровне 9-10 этажей. Имеются и лестницы высотой 50 метров, достающие до 17–18 этажей.