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Липецкие зоозащитники: «Выловленные собаки мерзнут по пути в Тамбов»
Мэр Евгения Уваркина попросила занимающегося отловом бродячих собак тамбовского подрядчика обеспечить доступ общественников в приют в селе Бондари не раз, а два раза в неделю.
У общественников появились новые претензии к подрядчику мэрии, имеющему приют для бродячих животных в селе Бондари, находящемся в почти 200 километрах от Липецка. По мнению зоозащитников, ИП Яшунина Л.Н. нарушает сразу несколько пунктов действующего контракта. В частности, перевозя зимой животных в холодных фургонах — установленных там обогревателей, по их мнению, недостаточно для комфорта животных. Недовольны общественники существующими ограничениями в визитах в Бондари, запретом на посещение в приюте карантинной зоны, отказом подрядчика возвращать отловленных собак их владельцам. Представители подрядной организации, в свою очередь, объясняют закрытость опасениями заноса в приют болезнетворных для животных вирусов, в том числе бешенства.
По мнению Евгении Уваркиной, подрядчику необходимо учесть все замечания и найти решение, которое устроит все заинтересованные стороны.
на эту стаю, обитающую в Центрального ранка, одни липчане жалуются в GOROD48...
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— Думаю, что у общественных контролёров должен быть доступ во все зоны приюта и, как минимум, дважды в неделю. Позицию по поводу возврата четвероногих разделяю частично. Если человек хочет забрать собаку, он должен понимать всю серьёзность ситуации и отвечать за действия животного, — отметила Евгения Уваркина.
Как пояснил Николай Дергунов, подрядчик готов по предварительной записи предоставить доступ в приют дважды в неделю.
— Открывать карантин подрядчик не согласен, однако он готов обустроить коридор, через который гости приюта смогут увидеть вольеры. С возвратом собак владельцам вопросов нет, а вот кураторы отказываются подписывать согласие о том, что они забирают животное и несут за него ответственность, — заметил Николай Дергунов.
Евгения Уваркина считает, что перед возвратом собаки в прежнее место обитания необходимо оценить насколько жители близлежащих домов согласны с таким соседством. Для этого глава города предлагает зоозащитникам проводить разъяснительную работу с липчанами.
Напомним, что первая такая встреча в мэрии состоялась в феврале.
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