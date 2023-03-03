Общество

сегодня, 11:37

Липецкие зоозащитники: «Выловленные собаки мерзнут по пути в Тамбов»

17 1029
#бродячие животные
1
Липецкие зоозащитники: «Выловленные собаки мерзнут по пути в Тамбов»

Мэр Евгения Уваркина попросила занимающегося отловом бродячих собак тамбовского подрядчика обеспечить доступ общественников в приют в селе Бондари не раз, а два раза в неделю.

Глава Липецка Евгения Уваркина провела еще одно совещание по проблеме отлова бродячих собак с участием руководителей городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов, управления главного смотрителя, представителя тамбовского ИП Яшунина Л.Н. и зоозащитников.

У общественников появились новые претензии к подрядчику мэрии, имеющему приют для бродячих животных в селе Бондари, находящемся в почти 200 километрах от Липецка. По мнению зоозащитников, ИП Яшунина Л.Н. нарушает сразу несколько пунктов действующего контракта. В частности, перевозя зимой животных в холодных фургонах — установленных там обогревателей, по их мнению, недостаточно для комфорта животных. Недовольны общественники существующими ограничениями в визитах в Бондари, запретом на посещение в приюте карантинной зоны, отказом подрядчика возвращать отловленных собак их владельцам. Представители подрядной организации, в свою очередь, объясняют закрытость опасениями заноса в приют болезнетворных для животных вирусов, в том числе бешенства.

По мнению Евгении Уваркиной, подрядчику необходимо учесть все замечания и найти решение, которое устроит все заинтересованные стороны.

539ff3e3-4462-4c82-a2cf-1e9c4bedcf55.jpg

на эту стаю, обитающую в Центрального ранка, одни липчане жалуются в GOROD48...

9f21515c-d6b6-4095-aa16-17e8aafe9e10.jpg

... другие горожане жалеют собак и подкармливают их

  — Думаю, что у общественных контролёров должен быть доступ во все зоны приюта и, как минимум, дважды в неделю. Позицию по поводу возврата четвероногих разделяю частично. Если человек хочет забрать собаку, он должен понимать всю серьёзность ситуации и отвечать за действия животного, — отметила Евгения Уваркина.

Как пояснил Николай Дергунов, подрядчик готов по предварительной записи предоставить доступ в приют дважды в неделю.

— Открывать карантин подрядчик не согласен, однако он готов обустроить коридор, через который гости приюта смогут увидеть вольеры. С возвратом собак владельцам вопросов нет, а вот кураторы отказываются подписывать согласие о том, что они забирают животное и несут за него ответственность, — заметил Николай Дергунов.

Евгения Уваркина считает, что перед возвратом собаки в прежнее место обитания необходимо оценить насколько жители близлежащих домов согласны с таким соседством. Для этого глава города предлагает зоозащитникам проводить разъяснительную работу с липчанами.

Напомним, что первая такая встреча в мэрии состоялась в феврале
17 1029
#бродячие животные
1

Комментарии (17)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вам что заняться нечем?

5 минут назад
Уберите выплаты за живодерство и вопрос будет решен. Но для этого нужно 3 высших образования чтоб принять это решение. Не нужны эти бирки в ушах собак и содержание живодеров.
ответить

житель

5 минут назад
Сколько приют имеет из бюджета?
ответить

Короче, попала

15 минут назад
Как только моя пассия завела собачку, все! Я прекратил с ней отношения! Начисто больная стала, начала мучаться головными болями (личинки токсокары собак стали пробираться, пробивая гемоэнцефалитный барьер- в мозг), стала раздраженной и обессиленной. Вывести токсоплазму практически невозможно
ответить

Собачник

17 минут назад
Гость, печку поставьте и будет вам 26... имея собаку, я ее лучше укутаю в одеяло а сама буду без него...
ответить

Animal planet.

18 минут назад
Собаки до "приюта ",а по факту до концлагеря не доезжают, * по дороге.
ответить

Таксокара

24 минуты назад
Забыли про бешенство бродячих собак? Погуглите, что такое ТАКСОКАРА
ответить

бред

30 минут назад
а на улице они не мёрзнут??? по НТВ показывали про Липецкое кумовство
ответить

Гость

34 минуты назад
Люди мы к чему пришли. Собак перевозят в холодном фургоне караул а на улице они что с батареей на спине бегали. А что в квартире 16 градусов это нормально. О людях бы так беспокоились.
ответить

Воспоминание

36 минут назад
Помню, приехал в деревню к отцу. Спрашиваю, а где Байкал? Добрейший песик, которого он привел щенком откуда-то. -Да вот, отпустили его на ночь побегать с цепи. А наутро пес подох. Ветеринары или еще кто, набросали на дорогах деревни отраву. Вот Байкалушка и не вернулся домой
ответить

Гость

38 минут назад
На коррупционную нужно проверять такие контракты прокуратуре. Уши там торчат из таких договоров и совсем не собак , а Личного обогащения
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

23 февраля мужчина получил сильные ожоги в бане и почти неделю занимался самолечением
#ожог #баня
3
23 февраля мужчина получил сильные ожоги в бане и почти неделю занимался самолечением

сегодня, 10:27

Общество
Три брака липчанок с иностранцами признали фиктивными
#миграция #иностранцы
4
Три брака липчанок с иностранцами признали фиктивными

сегодня, 10:02

Общество
«Каждый день для нас как лотерея — лифт то едет, то нет»
#лифт
11
«Каждый день для нас как лотерея — лифт то едет, то нет»

сегодня, 09:10

Общество
Сегодня в Липецке: родня Пушкина, выставка яиц и как вернуть в магазин не понравившийся подарок
#Сегодня в Липецке
1
Сегодня в Липецке: родня Пушкина, выставка яиц и как вернуть в магазин не понравившийся подарок

сегодня, 07:00

Общество
Сближение Юпитера и Венеры можно будет наблюдать еще один день
#астрономия #Юпитер #Венера
8
Сближение Юпитера и Венеры можно будет наблюдать еще один день

вчера, 22:36

Общество
Липецкая вечЁрка: сколько денег в областном бюджете, разгон барахолки и взрывоопасные купюры
#вечЁрка #бюджет #барахолка
2
Липецкая вечЁрка: сколько денег в областном бюджете, разгон барахолки и взрывоопасные купюры

вчера, 20:23

Общество